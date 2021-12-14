CHP'li SİHA Sezgin Tanrıkulu ile HDP'li dostlarını telaş bastı! Teröristlerin avlanmasından rahatsızlar

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, PKK'ya göz açtırmayan SİHA'lardan rahatsız oldu. Terörle mücadelede Mehmetçiğin gücüne güç atan araçları 'sorun' olarak değerlendirdi.

Meclis bütçe görüşmelerinde partisi adına konuşan HDP'li Taşdemir, 2017 yılındaki terör operasyonuna atıf yaparak, 'SİHA sivilleri vurdu' yalanını bir kez daha gündeme getirdi. Etkisiz hale getirilenlerin terörist olduğu gerçeğinin üstünü örtmeye çalıştı.

Taşdemir, "Bir diğer sorun ise tabii ki SİHA'lar. Yani bu silahlı insansız hava araçları, artık insanları yargısızca infaz eden araçlara döndüğü için dünya çapında da çokça eleştirilen silahlar bunlar." ifadelerini kullandı

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE SEZGİN TANRIKULU DA SİHA'LARA KARŞI ÇIKMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da SİHA operasyonlarını eleştirmiş, tartışılacak açıklamalara imza atmışlardı.

Kılıçdaroğlu, "Terör örgütlerine destek vermiş olabilirler. Terörü desteklemiş olabilirler. Terörist olabilirler... Ama orada silah olması lazım o zaman." ifadelerini kullanmıştı.

Sezgin Tanrıkulu ise "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor" diye konuşmuştu.