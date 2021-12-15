CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalana doymuyor! Engelli ressam üzerinden yaptığı algı video ile çürütüldü

SABAH'ta yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada Ankaralı engelli ressam Muhammed Yalçın'ın kendisine hediye ettiği resmi gösterip, babası Muhammed için Altındağ Belediye Başkanı'ndan iş istediğini, Başkan Balcı'nın ise "Bir bez verelim, masaları silsin" dediğini iddia etti.