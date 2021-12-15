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    • 15.12.2021 07:02
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    • 15.12.2021 07:02
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalana doymuyor! Engelli ressam üzerinden yaptığı algı video ile çürütüldü

    Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalan siyasetine doymuyor. Söylediği yalanlardan dolayı artık yüzü de kızarmayan Kılıçdaroğlu, son yalanına engelli bir ressamı da alet etti. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın engelli bir ressama "Bir bez verelim masaları silsin" dediğini iddia eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yalanı, Balcı'nın paylaştığı video ile ortaya çıktı.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalana doymuyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da engelli ressam Muhammed Yalçın'ı yalanına alet etmesine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı tepki gösterdi.

    SABAH'ta yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada Ankaralı engelli ressam Muhammed Yalçın'ın kendisine hediye ettiği resmi gösterip, babası Muhammed için Altındağ Belediye Başkanı'ndan iş istediğini, Başkan Balcı'nın ise "Bir bez verelim, masaları silsin" dediğini iddia etti.

    Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına 2019'da engelli ressam Muhammed Yalçın'ı evinde ziyaret ettiği videoyu Twitter'da paylaşarak yanıt verdi.

        Balcı videoyu, "CHP Lideri Sn. @kilicdarogluk, ressam Muhammed Yalçın kardeşimize, 'Bir bez verelim, masaları silsin' dediğimiz iddiasında bulunmuştu. Peki, biz Muhammed'e 1,5 yıl önce yaptığımız ziyarette eline bez mi verelim demişiz, yoksa sanatını icra etmesini mi söylemişiz" notuyla paylaştı.

        SANATINI İCRA ETMESİNİ İSTEDİ
        Videoda, Başkan Balcı engelli ressamdan okul bahçesinin duvarlarına neşeli çocuk resimleri çizerek sanatını icra etmesini istiyor. Başkan Balcı'nın engelli ressam Yalçın ile yakından ilgilendiği ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'nun iddiasının aksine, "Seni görmeye geldik. Buraları ne güzel yapmışsın rengarenk olmuş. Muhammed biz sana bir yer göstersek boyar mısın? Sana duvarları, okul bahçelerini, güzel yerleri gösterelim. Çocuk resimler, neşeli resimler olacak. Hepsinin yüzü gülecek" ifadelerini kullanıyor.
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        Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalana doymuyor! Engelli ressam üzerinden yaptığı algı video ile çürütüldü
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