CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalana doymuyor! Engelli ressam üzerinden yaptığı algı video ile çürütüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da engelli ressam Muhammed Yalçın'ı yalanına alet etmesine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı tepki gösterdi.
SABAH'ta yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada Ankaralı engelli ressam Muhammed Yalçın'ın kendisine hediye ettiği resmi gösterip, babası Muhammed için Altındağ Belediye Başkanı'ndan iş istediğini, Başkan Balcı'nın ise "Bir bez verelim, masaları silsin" dediğini iddia etti.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına 2019'da engelli ressam Muhammed Yalçın'ı evinde ziyaret ettiği videoyu Twitter'da paylaşarak yanıt verdi.