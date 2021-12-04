Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar flaş s-400 açıklaması! Olası tehdit halinde kullanılır

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası ortamda özne haline geldi. Bu durum etki ve ilgi alanımızı genişletti ve sorumluluklarımızı da artırdı. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Basit bir örnek, kamuoyunun "Koca Yusuf" olarak adlandırdığı A400M nakliye uçaklarımız var. Onların bir ulaşım trafiğini görseniz... Biri gidiyor biri geliyor, biri Somali'ye gidiyor, diğeri Bosna Hersek'ten geliyor, öbürü Azerbaycan'a, Kosova'ya gidiyor. Eğitim, işbirliği çalışmalarımız kapsamında oradaki dost ve kardeşlerimizle çalışmalarımız var, süreklilik var.

"TERÖRİSTLERİN ELEBAŞLARI ÇÖKÜŞÜ ANLADI"

Teröristlerin elebaşları çöküşü anladı, alttakilerin de bunu görüp bir an önce adalete teslim olmaları gerekir. En doğru yol bu. Çöküşle birlikte terörist elebaşları konuşmaya başladı. Ne diyor? "PKK, YPG'nin bir parçası" diyor. Bunu terör örgütünün elebaşı söylüyor, ama biz bunu müttefiklerimize anlatamıyoruz. Başka bir elebaşı, "Batılılar, terörün devamını istiyor" diyor. Bunların görülmesi, iyi okunması, kavranması lazım. Tüm komşularımızın sınırlarına saygılıyız, kimsenin toprağında gözümüz yok. Tek amacımız, sınırlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği.