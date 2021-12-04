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    • Güncel
    • 04.12.2021 07:00
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    • 04.12.2021 07:00
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar flaş s-400 açıklaması! Olası tehdit halinde kullanılır

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla beraber önce Konya'da Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Komutanlığı'na bir ziyarette bulundu. Ziyaretlerinin ardından SABAH yazarı Hasan Basri Yalçın'a konuşan Akar, terörle mücadeleden Suriye'deki duruma, s-400'lerin son durumundan Yunanistan'la ilişkilere bir dizi açıklamalarda bulundu.

    Bakan Akar’dan flaş s-400 açıklaması
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    Perşembe günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yoğun bir programı vardı. Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla beraber önce Konya'da Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Komutanlığı'na bir ziyarette bulundu. Bu program sonrasında Bakan Akar'la Sabah'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte Akar'ın söyledikleri:

    Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası ortamda özne haline geldi. Bu durum etki ve ilgi alanımızı genişletti ve sorumluluklarımızı da artırdı. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Basit bir örnek, kamuoyunun "Koca Yusuf" olarak adlandırdığı A400M nakliye uçaklarımız var. Onların bir ulaşım trafiğini görseniz... Biri gidiyor biri geliyor, biri Somali'ye gidiyor, diğeri Bosna Hersek'ten geliyor, öbürü Azerbaycan'a, Kosova'ya gidiyor. Eğitim, işbirliği çalışmalarımız kapsamında oradaki dost ve kardeşlerimizle çalışmalarımız var, süreklilik var.

    "TERÖRİSTLERİN ELEBAŞLARI ÇÖKÜŞÜ ANLADI"

    Teröristlerin elebaşları çöküşü anladı, alttakilerin de bunu görüp bir an önce adalete teslim olmaları gerekir. En doğru yol bu. Çöküşle birlikte terörist elebaşları konuşmaya başladı. Ne diyor? "PKK, YPG'nin bir parçası" diyor. Bunu terör örgütünün elebaşı söylüyor, ama biz bunu müttefiklerimize anlatamıyoruz. Başka bir elebaşı, "Batılılar, terörün devamını istiyor" diyor. Bunların görülmesi, iyi okunması, kavranması lazım. Tüm komşularımızın sınırlarına saygılıyız, kimsenin toprağında gözümüz yok. Tek amacımız, sınırlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği.



    Hudutlarımızda Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri alınmış durumda. Yılbaşından itibaren hudutlarımızda 99 bin 251 kişiyi yakalandı. Bunların 444'ü DEAŞ, PKK/YPG ve FETÖ üyesi terörist. 278 bin 885 kişi ise yurda girmeden hudutta engellendi.

    "TERÖRİSTLERİ TEL RIFAT'TAN, MÜNBİÇ'TEN ÇIKARIN"
    ABD ve Rusya ile mutabakat muhtıralarımız var. "Teröristleri Tel Rıfat'tan, Münbiç'ten çıkarın" dedik. Oradan bize saldırı oluyor. "Biz mutabakattaki sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, siz de yerine getirin" diyoruz. Vatandaşlarımızın, hudutlarımızın güvenliği için yapılması gereken neyse, alınması gereken önlem neyse bugüne kadar aldık, bundan sonra da almaya devam edeceğiz.

    470 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyon Suriyeli kontrol ettiğimiz bölgelere döndü. Baskı yapılmaması konusunda bunu muhataplarımıza defalarca söyledik. Bu durum hem göçü hem de radikalleşmeyi artırır.

        "ERMENİSTAN BARIŞ ELİNİ İYİ ANLAMALI"
        Hem Hazar hem Karadeniz Havzası'nın yani Kafkasya'nın barışı, istikrarı bizi, Azerbaycanlı kardeşlerimizi yakından ilgilendiriyor. Sayın Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uzatılan barış elinin Ermenistan tarafından iyi anlaşılması lazım. Bu bir fırsattır. Bir barış anlaşması imzalanırsa bu bütün Kafkasya'yı rahatlatır. Orasının güvenli hale gelmesi herkesin menfaatinedir. Bunun bir adım ötesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi; Azerbaycan-Ermenistan, artı Rusya- Türkiye, artı İran-Gürcistan, böyle hep birlikte olması durumunda çok daha kalıcı barış ve istikrar ortamına bizi götürür.

        Libya'da çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 5 eğitim merkezinde eğitimlerimiz sürüyor. Darbeci Hafter, bütün problemlerin başı. 2019'da gittiğimizde ortada kimse yokken şimdi bütün Avrupa, ABD orada. Bir tarafta diplomasi, bir tarafta arazi, Türkiye, yoğun bir şekilde Libyalı kardeşlerimizin hak ve menfaatleri için çalışıyoruz. Temennimiz bir an önce barışın, istikrarın hâkim olması.

        "YUNANİSTAN'I BAZI ÜLKELER TEŞVİK EDİYOR"
        "Ege'nin zenginliklerinden iki tarafın insanları yararlansın, beraberce istifade edelim, güven ve refah içinde yaşayalım" diyoruz, ama komşumuz Yunanistan ve özellikle bazı siyasetçileri tam tersini yapıyor. Ne diyorlar, "Biz adaları silahlandırdık". Aslında itiraf ediyorlar. Bu Lozan Anlaşması'na aykırı. Anlaşmanın hükmü orada dururken o adalar silahlandırılamaz. Bunların arkasında olan bazı ülkeler teşvik, tahrik ediyor. Silahlanmayla bir yere varamazsınız, bu beyhude bir gayret.

        "ABD'NİN SEVKİYATLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
        ABD'nin söz konusu sevkiyatları Atlantic Resolve Harekâtı kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 2014'ten itibaren yapılıyor. Daha önce Baltık üzerinden yapılan faaliyetler, son dönemde Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunlar ABD'nin, Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere yaptığı faaliyetler. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

        F-35 boşluğunu doldurmak için "Blok 70" denilen Viper'leri istedik. Bununla ilgili bir yıl teknik çalışma yaptık. Yabancı askeri satışlar denilen teknik bir konu. Taleplerimizi verdik, süreci takip ediyoruz. Hem 40 adet "Blok 70" tedariki hem de elimizdeki F-16'ların modernizasyonu için konuyu ilettik. F-35 ile ilgili soru ve sorunların çözümü için toplantının ikincisi 2022'nin başında ABD'de yapılacak.



            Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesinin ardından ilişkilerde yumuşama oldu. ABD'li müttefiklerimizle açık, net, objektif konuşuyoruz. ABD'liler Türkiye'nin önemini, anlamını biliyor. Biz NATO ittifakının ayrılmaz, güçlü parçasıyız.

            S-400 OLASI TEHDİTLERE GÖRE KULLANILIR
            S-400 hava savunma sistemi, olası tehditlere göre kullanılır, konumlanır. Faaliyetlerimiz planlandığı gibi devam etmektedir.

            Savunma sanayiinde gurur verici bir durumdayız. Bu durum moral motivasyonu artırıyor. Önceden piyade tüfeklerimizin patenti dahi yabancı menşeli idi. Şimdi ise dışarıya silah satıyoruz. Birçok ülkenin polisinde, ordusunda bizim ürettiğimiz silahlar kullanılıyor. Cin şişeden çıktı. Bu sinerji, reaksiyonlar zinciri bizi çok daha ileriye götürecek.

            TSK ÜNİFORMASINI HİÇBİR HAİNİN TAŞIMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
            FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Yeni bilgi, belge geldikçe bütüncül bir yaklaşımla bütün arkadaşlarımızla mücadeleyi sürdürüyoruz. TSK üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz'dan bugüne kadar 24 bin 253 kişi ihraç edildi.
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            Hani yalandı!
            Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar flaş s-400 açıklaması! Olası tehdit halinde kullanılır
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