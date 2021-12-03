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    • Güncel
    • 03.12.2021 08:54
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    • 03.12.2021 09:23
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    Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor.

    Eren Kış-10 Operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

    Eren Kış-10 Operasyonu başlatıldı

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Erzurum ve Kars'taki operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 790 personel ile 70 timin görev aldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararIı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesi kullanıldı.





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    Haberler Güncel Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı
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