İşte CHP ve İP'in iş tuttuğu HDP bu! Bebek katili Öcalan barış getirecekmiş

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı HDP'den bebek katili Öcalan hakkında skandal sözler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan HDP vekili Meral Danış Beştaş, bebek katili Abdullah Öcalan'ın engellendiğini öne sürdü.

İmralı'da farklı bir hukuk sistemi uygulandığını öne süren Beştaş, Öcalan'ın Türkiye'ye barış getireceğini savundu.

HDP vekili, iddia ettiği hukuksuzlukların başlıca sebebinin Öcalan'ın engellenmesi olduğunu ifade etti.

BARIŞ GETİRECEKMİŞ

Çözüm sürecini her fırsatta savunduklarını belirten Beştaş, "Siz Abdullah Öcalan'ın barışı getireceğini biliyorsunuz, bunu engellemeye çalışıyorsunuz. Biz iktidar döndü diye dönmeyiz." dedi.