Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.12.2021 01:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.12.2021 01:35
    ABONE OL

    İşte CHP ve İP'in iş tuttuğu HDP bu! Bebek katili Öcalan barış getirecekmiş

    Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı HDP'den bebek katili Öcalan hakkında skandal sözler. TBMM'de konuşma yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, bebek katili Öcalan'ın barış getireceğini iddia etti.

    İşte CHP ve İP’in iş tuttuğu HDP bu!

    Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı HDP'den bebek katili Öcalan hakkında skandal sözler.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan HDP vekili Meral Danış Beştaş, bebek katili Abdullah Öcalan'ın engellendiğini öne sürdü.

    İmralı'da farklı bir hukuk sistemi uygulandığını öne süren Beştaş, Öcalan'ın Türkiye'ye barış getireceğini savundu.

    HDP vekili, iddia ettiği hukuksuzlukların başlıca sebebinin Öcalan'ın engellenmesi olduğunu ifade etti.

    BARIŞ GETİRECEKMİŞ
    Çözüm sürecini her fırsatta savunduklarını belirten Beştaş, "Siz Abdullah Öcalan'ın barışı getireceğini biliyorsunuz, bunu engellemeye çalışıyorsunuz. Biz iktidar döndü diye dönmeyiz." dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li belediyeden takvim skandalı!
    Haberler Güncel İşte CHP ve İP'in iş tuttuğu HDP bu! Bebek katili Öcalan barış getirecekmiş
        SON DAKİKA