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    • 30.11.2021 12:22
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    MSB'den son dakika F-35 açıklaması: ABD ile toplantı için tarih belli oldu

    Millil Savunma Bakanlığından F-35 toplantılarına ilişkin yapılan son dakika açıklamasında "İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak." denildi. Açıklamada ABD'den F-16 tedariki konusunun Kongre'ye gittiği yönündeki bilgilere ilişkin "Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında. Bu konunun Kongre'ye gittiğinde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan bakanlık,"Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif silahlanma faaliyetlerini sürdürmektedir. Yunanistanlı yöneticilerin bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu bizimle birlikte kendi akademisyenleri, bazı diplomatları ve komutanları da açık yüreklilikle ifade etmektedirler." açıklamasında bulundu.

    MSB’den son dakika F-35 açıklaması

    MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

    Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif silahlanma faaliyetlerini sürdürmektedir. Yunanistanlı yöneticilerin bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu bizimle birlikte kendi akademisyenleri, bazı diplomatları ve komutanları da açık yüreklilikle ifade etmektedirler.

    DEDEAĞAÇ
    Bunlar ABD'nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa'ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri takip ediyoruz.

    Kasım ayında Suriye harekat bölgelerinde 22 terörist etkisiz hale getirildi.

    Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18'i FETÖ mensubu olmak üzere 51'i teröristtir.

    24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 5, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 terörist etkisiz hale getirildi. Kasım ayında ise 17'i büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edilmiş ve 169 terörist etkisiz hale getirildi.

    ABD İLE GÖRÜŞMELER
    Dört yıl aradan sonra yeniden yapılan toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

    F-35 TOPLANTILARI
    İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak.

    ABD'DEN F-16 TEDARİKİ KONUSUNUN KONGRE'YE GİTTİĞİ YÖNÜNDEKİ BİLGİLER
    Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında. Bu konunun Kongre'ye gittiğinde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz.

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