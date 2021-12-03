Tunceli'de savcı Murat Uzun'u şehit eden 'Azat Çüngüş' kod adlı terörist Gürbüz Topçu'ya rekor ceza!

Kahramanmaraş'ın Nurhat ilçesinde 2017 yılında operasyonda yaralı yakalanan, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olan ve aralarında Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile çok sayıda güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, sivil vatandaşların öldürdülmesi olayının da yer aldığı birçok eylemin planlayıcısı olduğu belirtilen 'Azat Çüngüş' kod adlı terörist Gürbüz Topçu'nun Tunceli 1'inci Ağır Ceza mahkemesinde karar duruşması görüldü.