Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türk SİHA'larının ilk kez NATO ve AB üyesi ülkenin envanterine girmesi önemli

Sahada güçlü olmanın yolu ise yerli, milli, etkin ve bağımsız bir savunma sanayiine sahip olmaktan geçtiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, "Burada üç hususun altını çizmek istiyorum. İlk olarak, milli bir savunma sanayii, ulusal güvenliğimizin olmazsa olmazıdır. İbn-i Haldun, 'coğrafya milletlerin kaderidir' der. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Milli güvenliğimiz için diplomasi ile caydırıcı gücümüzü birlikte kullanmamız gerekiyor. Geçmişte biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte yerli ve milli savunma sanayiinin önemini tecrübe etmiştik. Terörle mücadelemizde de bu konuda geçmişte kötü tecrübelerimiz oldu. Müttefikler bile ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin ihracına sorunlar çıkardı. 'Şu malzemeyi şurada kullanamazsınız' dedikleri oldu" diye konuştu.

"GÜÇTEN GELEN CAYDIRICILIK BARIŞA HİZMET EDER"

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı, 'kötü komşular bizi ev sahibi yaptı' sözlerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Hamdolsun bugün savunma sanayimizde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Evet, coğrafya belki kaderimiz. Ama bu millet hiçbir zaman geleceğini başka ülkelerin insafına bırakmamıştır. Bundan sonra da Allah'ın izniyle kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Caydırıcı güç arttıkça, savaş riski azalır. Hasımlarınız harekete geçmek için kırk kere düşünmek zorunda kalır. Güçten gelen caydırıcılık barışa hizmet eder" dedi.

"PAZAR ÜLKE DEĞİLİZ"