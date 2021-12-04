Son dakika: İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok iddianamesinde sanıklara istenen ceza belli oldu

İddianamede, binada 1996'da yapılan tadilat sırasında fenni mesul olduğuna yer verilen sanık M.K. de "C Blok'un kontrol ve tasdik edilerek tadilat ruhsatının alındığını, tadilatta binanın kolon ve kirişlerinden olan taşıyıcı sisteme zarar verilmediğini, binanın depremde zarar görmesi ile ilgili bir sorumluluğunun olmadığını" ileri sürdüğü kaydedildi.

Atılı suçun uzlaştırmaya tabi olduğu ancak taraflar arasında uzlaşmanın gerçekleşmediği de iddianamede yer aldı.