Almanlar, Bayraktar TB2’yi dünyaya ‘Drone gücü Türkiye’ diye duyurdu

Türkiye'nin ürettiği yerli insansız hava aracı Bayraktar TB2 bu sefer Almanların gündeminde yer buldu. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde Rainer Hermann imzasıyla yayımlanan haberde, Türkiye'nin yerli olarak ürettiği insansız hava araçlarındaki dönüşüm ele alındı.

GURUR DUYUYOR!

Türkiye'nin ürettiği SİHA'larla ilgili "Gittikçe daha fazla ülke bu silah sistemini satın alıyor veya sipariş ediyor" yorumu yapıldı. Bayraktar TB2'lerin ihraç gücüne vurgu yapılarak "Türkiye, yeni silahının uluslararası başarısından gurur duyuyor. Türkiye birkaç yıl içinde, çok sayıda ülkenin satın almak istediği yüksek verimli bir İHA geliştirdi" denildi.

KOMŞU PANİK ATAK OLDU

Türkiye ve İspanya arasında çok önemli savunma sanayii anlaşmalarının imzalanması, Yunanistan ve Fransa'da yankı buldu. İki ülke dışişleri bakanları, Başkan Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ikinci bir uçak gemisi ve yeni denizaltılar inşa etmek için işbirliği teklif etmesi üzerine rahatsızlıklarını dile getirdi.