ABD’li analistten dikkat çeken SİHA açıklaması: Rusya SİHA’lara kafayı taktı!
Dağlık Karabağ'daki üstün başarısının ardından dünyanın gündeminden düşmeyen Türk SİHA'larını birçok ülke satın aldı. Satın alan ülkeler arasında Ukrayna başı çekti. Ukrayna'nın savunmasına eklediği Türk SİHA'ları Rusya'yı derinden etkiledi. ABD'li analist ve politika yorumcusu Fukuyama, Ukrayna'nın Türk SİHA'larını kullanmasının sahadaki dengeleri değiştirebileceğini aktararak, "Bu sebepten ötürü Rusya, bu konuyla olduka kafayı oldukça takmış durumda" dedi.
29.11.2021 06:24
- Son Güncelleme: 29.11.2021 06:24
Fukuyama, Türk SİHA'larının Rusya'ya verdiği rahatsızlığı Twitter hesabından yayımladığı mesajla bir kez daha hatırlattı.