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Haberler Dünya ABD’li analistten dikkat çeken SİHA açıklaması: Rusya SİHA’lara kafayı taktı!

ABD’li analistten dikkat çeken SİHA açıklaması: Rusya SİHA’lara kafayı taktı!

Dağlık Karabağ'daki üstün başarısının ardından dünyanın gündeminden düşmeyen Türk SİHA'larını birçok ülke satın aldı. Satın alan ülkeler arasında Ukrayna başı çekti. Ukrayna'nın savunmasına eklediği Türk SİHA'ları Rusya'yı derinden etkiledi. ABD'li analist ve politika yorumcusu Fukuyama, Ukrayna'nın Türk SİHA'larını kullanmasının sahadaki dengeleri değiştirebileceğini aktararak, "Bu sebepten ötürü Rusya, bu konuyla olduka kafayı oldukça takmış durumda" dedi.

29.11.2021 06:24 - Son Güncelleme: 29.11.2021 06:24
ABD’li analistten dikkat çeken SİHA açıklaması: Rusya SİHA’lara kafayı taktı!

Son dakika haberi: Amerikan devlet aklının başındaki isimlerden biri olan siyaset kuramcısı Francis Fukuyama, daha önce Türk SİHA'larıyla ilgili ele aldığı yazıyla, bu silah sistemlerinin gücüne uzun uzun değinmiş ve oyun değiştirici özelliklerini saymıştı.

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ABD’li analistten dikkat çeken SİHA açıklaması: Rusya SİHA’lara kafayı taktı!

Fukuyama, Türk SİHA'larının Rusya'ya verdiği rahatsızlığı Twitter hesabından yayımladığı mesajla bir kez daha hatırlattı.

ABD’li analistten dikkat çeken SİHA açıklaması: Rusya SİHA’lara kafayı taktı!

KİEV-MOSKOVA HATTI GERGİN
Bilindiği üzere Ukrayna ile Rusya arasında Kırım başta olmak üzere Donbass'ta ciddi bir gerginlik yaşanıyor.,

ABD’li analistten dikkat çeken SİHA açıklaması: Rusya SİHA’lara kafayı taktı!

Kiev yönetimi, Moskova'nın ayrılıkçı güçleri destekleyerek ilerlemelerini önlemek için Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını satın aldı.

ABD’li analistten dikkat çeken SİHA açıklaması: Rusya SİHA’lara kafayı taktı!

Ukrayna bu SİHA'ları geçtiğimiz haftalarda Donbass'ta ilk kez kullanarak da Rusya bir mesaj verdi.

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