ABD’li analistten dikkat çeken SİHA açıklaması: Rusya SİHA’lara kafayı taktı!

Son dakika haberi: Amerikan devlet aklının başındaki isimlerden biri olan siyaset kuramcısı Francis Fukuyama, daha önce Türk SİHA'larıyla ilgili ele aldığı yazıyla, bu silah sistemlerinin gücüne uzun uzun değinmiş ve oyun değiştirici özelliklerini saymıştı.