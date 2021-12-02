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Ermenistan'da büyük panik! Azerbaycan SİHA'larla tatbikat yaptı

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi. Bununla birlikte Dağlık Karabağ'da tarihi hezimeti yaşayan Ermenistan'ın aklından SİHA'lar hala çıkmıyor. Rus gazetecilerle bir araya gelen Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, bir gazetecinin 'Karabağ' sorusuna itiraf içeren bir yanıt verdi. Karabağ'da asker sayısı ile ilgili bir sorunları olmadığını vurgulayan Simonyan, "Esas sorun Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi" ifadelerini kullandı. İşte Azerbaycan'ın SİHA'larla yaptığı tatbikattan kareler...

02.12.2021 14:11 - Son Güncelleme: 02.12.2021 14:21
Ermenistan’da büyük panik! Azerbaycan SİHA’larla tatbikat yaptı

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ermenistan’da büyük panik! Azerbaycan SİHA’larla tatbikat yaptı

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ve mühimmat ikmalinin yapılması yer aldı.

Ermenistan’da büyük panik! Azerbaycan SİHA’larla tatbikat yaptı

Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ve imha etti.

Ermenistan’da büyük panik! Azerbaycan SİHA’larla tatbikat yaptı

İşte tatbikattan kareler...

Ermenistan’da büyük panik! Azerbaycan SİHA’larla tatbikat yaptı

İşte tatbikattan kareler...

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