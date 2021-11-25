Ermenistan'dan bir SİHA itirafı daha: Karabağ'da sorunumuz asker sayısı değil Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmemekti
Dağlık Karabağ'da tarihi hezimeti yaşayan Ermenistan'ın aklından SİHA'lar hala çıkmıyor. Rus gazetecilerle bir araya gelen Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, bir gazetecinin 'Karabağ' sorusuna itiraf içeren bir yanıt verdi. Karabağ'da asker sayısı ile ilgili bir sorunları olmadığını vurgulayan Simonyan, "Esas sorun Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi" ifadelerini kullandı.
Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aysor isimli Ermeni haber sitesindeki habere göre "Karabağ'ı teslim ettiniz" diyen Rus gazeteciye tepki gösteren Simonyan, "Karabağ'ı Azerbaycan'a veren Rusya'dır" diyerek, Rus devletini eleştirdi.
"RUSYA'NIN VERDİĞİ TEÇHİZAT BAYRAKTAR İHA'LARI KARŞISINDA YETERSİZ KALDI"
Rusya'nın Ermenistan'a yeterli kapasitede askeri teçhizat vermediğini söyleyen Simonyan, verilenlerin ise Bayraktar insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.
"TÜRKİYE'NİN İHA'LARININ VARLIĞI DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ASKERİ ÇATIŞMALARIN NETİCESİNİ BELİRLEDİ"
"Azerbaycan Ordusu'nun hava üstünlüğü, özellikle de Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçlarının varlığı 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmaların neticesini belirledi.
Asker sayımız ile ilgili bir sorunumuz yoktu. Esas sorun Bayraktar İHA'larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi. Rusya tarafından bize verilen teknik bunun için yeterli değildi."