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Haberler Güncel Bir ülke daha SİHA'lara talip oldu! Nijer de Bayraktar TB2'leri satın alacak: DEAŞ ve El Kaide'yi Türk SİHA'larıyla vuracağız

Bir ülke daha SİHA'lara talip oldu! Nijer de Bayraktar TB2'leri satın alacak: DEAŞ ve El Kaide'yi Türk SİHA'larıyla vuracağız

Yerli ve milli üretim SİHA'lar dünyanın gündeminde. Fas, Cezayir, Ruanda ve Nijerya'nın ardından bir Afrika ülkesi daha Bayraktar TB2'lere talip oldu. Nijer de El Kaide ve DEAŞ gibi örgütlere karşı mücadelesini Türk SİHA ve zırhlı araçları ile verecek. Nijer'den yapılan açıklamada, "Terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız" denildiği öğrenildi.

22.11.2021 10:29 - Son Güncelleme: 22.11.2021 10:30
Bir ülke daha SİHA’lara talip oldu! Nijer de Bayraktar TB2’leri satın alacak: DEAŞ ve El Kaide’yi ürk SİHA’larıyla vuracağız

Türkiye, Nijer'e Bayraktar TB2 SİHA, eğitim uçağı HÜRKUŞ ve zırhlı araçlar satma konusunda anlaşma sağladı. Nijer'in SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araçları komşu ülke Mali'den gelip saldırılar düzenleyen El-Kaide ve DEAŞ militanlarına karşı kullanması bekleniyor.

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Bir ülke daha SİHA’lara talip oldu! Nijer de Bayraktar TB2’leri satın alacak: DEAŞ ve El Kaide’yi ürk SİHA’larıyla vuracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda yaptığı görüşmede bu ülke ile yapılan savunma sanayi ihaleleri de gündeme geldi.

Bir ülke daha SİHA’lara talip oldu! Nijer de Bayraktar TB2’leri satın alacak: DEAŞ ve El Kaide’yi ürk SİHA’larıyla vuracağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından önceki gün yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdiği aktarılmıştı

Bir ülke daha SİHA’lara talip oldu! Nijer de Bayraktar TB2’leri satın alacak: DEAŞ ve El Kaide’yi ürk SİHA’larıyla vuracağız

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nijerli yetkililer, bu ülkenin Türkiye'den SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araç satın alma planlarını teyit etti. Yetkililerin "DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız" çıkışında bulundukları öğrenildi.

Bir ülke daha SİHA’lara talip oldu! Nijer de Bayraktar TB2’leri satın alacak: DEAŞ ve El Kaide’yi ürk SİHA’larıyla vuracağız

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazdı.

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