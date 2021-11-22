Bir ülke daha SİHA'lara talip oldu! Nijer de Bayraktar TB2'leri satın alacak: DEAŞ ve El Kaide'yi Türk SİHA'larıyla vuracağız
Yerli ve milli üretim SİHA'lar dünyanın gündeminde. Fas, Cezayir, Ruanda ve Nijerya'nın ardından bir Afrika ülkesi daha Bayraktar TB2'lere talip oldu. Nijer de El Kaide ve DEAŞ gibi örgütlere karşı mücadelesini Türk SİHA ve zırhlı araçları ile verecek. Nijer'den yapılan açıklamada, "Terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız" denildiği öğrenildi.
22.11.2021 10:29
- Son Güncelleme: 22.11.2021 10:30
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından önceki gün yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdiği aktarılmıştı