HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel: Algı yapıyorlar terör örgütleriyle ilişkimiz yok

HDP, bölücü terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'nin siyasi uzantısı olduğu halde ve bunu Türkiye'de bilmeyenin olmadığı bir ortamda Millet İttifakı'nı yıpratmamak için taktik değişikliğine gitti.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, PKK ve FETÖ'cülerin sözcülüğünü yapan fondaş Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada, HDP'nin terör örgütleriyle ilişkisinin bulunmadığını ve bunun kendilerini yıpratmak için yapılan algı operasyonu olduğunu savundu.

"HDP'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YAKINLIĞI TAMAMEN ALGI OPERASYONU"

HDP'li Temel, "HDP'nin terör örgütleriyle yakınlığı, ilişkisi' tamamen bir algı operasyonudur. Çok sayıda arkadaşımız yargılanıyor. Parti yöneticilerimiz konuşmalarından dolayı yargılanıyor" sözlerini sarf etti.

"YANLIŞ ANLAŞILMAYA MÜSAİT KONUŞMALARIMIZ YOL AÇMIŞTIR"

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da HDP ile PKK'nın hiçbir bağının bulunmadığını savunmuştu. HDP için "Silahlı bir yapıyı temsil etmez. Onun siyasi kolu veya uzantısı değildir. Belki bu yanılgılı yaklaşımın kabul görmesinde, biz HDP sözcülerinin de zaman zaman yanlış anlaşılmaya müsait konuşmalarımız yol açmıştır" demişti.

"HDP ÖCALAN'IN PROJESİ"

Partinin eş genel başkanlığını yapmış Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş açıkça HDP'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın projesi olduğunu söylemekten çekinmemişlerdi. Demirtaş, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında Öcalan için "sayın" diyerek "HDP'nin başarısı sayın Öcalan'ın çok önemsediği projedir" ifadeleriyle büyük tepki çekmişti.

"SIRTIMIZI YPG'YE DAYIYORUZ"

Demirtaş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" de demişti. Bir başka eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ da "Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz" açıklaması yapmıştı. HDP'li Abdullah Zeydan ise eli kanlı örgütle ilgili "PKK sizi tükürüğüyle boğar" çıkışında bulunmuştu.

ALÇAK TERÖR ÖRGÜTÜ HDP'YE E-POSTA'YLA EMİR VERİYOR

37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiği ortaya çıkmıştı. Kobani davasının tutuklu sanıklarından eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, "Acil Çağrı" başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postanın, PYD'nin sözde Avrupa Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi Bilgi ve İlişkiler Merkezinden gönderildiği tespit edilmişti.