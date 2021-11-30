Vatandaşa "yalancı" deyip haksız olduğu ortaya çıkan CHP'li Ekrem İmamoğlu özür dileyecek mi? İşte o faturalar!





CHP'li İmamoğlu bu gelişmeler üzerine CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Özgür Erdem'in kartını vatandaşa vererek "Sen faturanı ilçe başkanımıza getir, 3 yıl önceki faturanı da getir. O zaman kim haklıysa kamuoyu ve vatandaşın önünde özür dilesin" dedi.



VATANDAŞ HAKLI ÇIKTI

İmamoğlu'nun yalancılıkla suçladığı vatandaş haklı çıktı. Ulaştığımız bilgilerde vatandaşın faturasının videoda iddia ettiği gibi önce 22 TL geldiği, daha sonra ise 46 liraya çıktığı görüldü. Böylece İmamoğlu'nun "yalancısın" sözleri iftira niteliği kazandı, vatandaşın iddiası kanıtlanmış oldu.



Vatandaşa "Sen faturanı ilçe başkanımıza getir, 3 yıl önceki faturanı da getir. O zaman kim haklıysa kamuoyu ve vatandaşın önünde özür dilesin" diyen İmamoğlu'nun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu.