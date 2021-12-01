2 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Edremit Körfezi, İzmir, Aydın ve Kastamonu kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Ordu ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, bu akşam saatlerinde Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat), yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat), yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.