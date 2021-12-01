2 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

RİZE 5°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu