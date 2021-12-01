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    • 02.12.2021 06:20
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    • 02.12.2021 06:29
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    2 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

    Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok ilimizde kar yağışları görülmeye başlandı. "Kar yağacak mı?", "Kar ne zaman yağacak?" "İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları da arama motorlarında en çok aranan sorular. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Aralık 2021 Perşembe günü için hava tahmini paylaştı. Buna göre yurdun büyük bir kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Doğu Anadolu için ise kuvvetli fırtına uyarısı var. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte il il hava durumu tahmini

    Kuvvetli fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Edremit Körfezi, İzmir, Aydın ve Kastamonu kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Ordu ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, bu akşam saatlerinde Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat), yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat), yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Perşembe) bölgenin batısında güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        EDİRNE 5°C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL 9°C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ 5°C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ 6°C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Aydın kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR -2°C, 11°C

        Az bulutlu

        İZMİR 11°C, 19°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

        MANİSA 6°C, 17°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA 4°C, 14°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 9°C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 10°C, 19°C

        Az bulutlu

        HATAY 7°C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA 1°C, 15°C

        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA -1°C, 8°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR -2°C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA -1°C, 10°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS -4°C, 4°C

        Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

            BOLU -1°C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

            DÜZCE 3°C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

            KASTAMONU -3°C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ZONGULDAK 9°C, 16°C

            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

            RİZE 5°C, 16°C

            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            SAMSUN 6°C, 16°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            TOKAT -1°C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON 6°C, 16°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

            ERZURUM -9°C, 0°C

            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

            KARS -9°C, 0°C

            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

            MALATYA 2°C, 7°C

            Parçalı bulutlu

            VAN 1°C, 4°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 1°C, 11°C

                Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP 3°C, 12°C

                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT 2°C, 10°C

                Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA 4°C, 13°C

                Parçalı ve az bulutlu

                DENİZLERDE HAVA

                Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

                KARADENİZ

                Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerine kadar doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

                    MARMARA

                    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

                    EGE

                    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,5 m; Görüş: İyi.

                    AKDENİZ

                    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısında 3,0 m; Görüş: İyi.

                        VAN GÖLÜ

                        Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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                        Haberler Güncel 2 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?
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