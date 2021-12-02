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    • Güncel
    • 02.12.2021 11:09
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    • 02.12.2021 14:36
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    Sahte belgeyle "Doçent" olan CHP'li Zulal Atalay Laçin, açıköğretim mezunuymuş

    Sahte belgelerle profesörlük kadrosuna atandığı ortaya çıkınca tutuklanan CHP'li Zulâl Atalay Laçin sonunda itiraf etti. “Pişmanım” diyen Laçin, üniversite diploması, master ve doktora belgelerinin sahte olduğunu anlattı. Laçin hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarından iddianame hazırlandı. CHP'li Laçin'in Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bölgesinde Barzani medyasında da çalıştığı belirtildi. Haberin detayları...

    CHP’li sahte doçent açıköğretim mezunu çıktı

    Zulâl Atalay Laçin, sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesi'nin Profesörlük kadrosuna atanmış, yaklaşık 2 hafta sonra bu durum ortaya çıkınca da görevden alınarak tutuklanmıştı. Laçin polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde belgelerinin sahte olmadığını ısrarla savunmuş ve kendisine iftira atıldığını iddia etmişti. Laçin'in sadece doçentlik belgesinin değil master ve doktora belgesinin de sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

    "İTİRAF EDİYORUM"

    Yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Laçin, geçen hafta avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu ve "Tekrar ifade vermek istiyorum" dedi. Bunun üzerine Laçin'in yeniden ifadesi alındı. Hürriyet'in haberine göre Laçin ifadesinde "ODTÜ mezunu değilim, İngiltere'de master da yapmadım, doçent de değilim" dedi.

    Pişman olduğunu söyleyen Laçin'in Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim programı üzerinden iktisat eğitimi aldığı anlaşıldı.

    Laçin bakıma muhtaç otistik çocuğunun olduğunu da söyledi. Laçin, Aksaray Üniversitesi'ne atandığı süreçle ilgili olarak o ay aldığı maaş da dahil olmak üzere 18 bin liralık zararı da karşıladı.

    10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

        Savcılık bu ifade ve itirafların ardından soruşturmayı tamamladı. Laçin hakkında 'resmî belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede indirimlerle birlikte Laçin'in yaklaşık 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

        DOLANDIRICI CHP'Lİ

        Atalay'ın CHP'de de görev aldığı, daha sonra gönderildiği belirtildi.

        İddiaya göre, Zehra Zülal Atalay, CHP'de Faruk Loğoğlu ve Murat Özçelik gibi isimlerle çalıştı. Laçin, partiden atılınca da CHP'yi dava etti.

        BARZANİ İLE DE ÇALIŞTI

        Daha sonra Irak'a giden Zehra Zülal Atalay, Bölgesel Kürt Yönetimi bölgesinde, Barzani medyasında çalıştı. Ve ardından Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik görevi için bölgeden ayrıldığı ifade edildi.
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            Haberler Güncel Sahte belgeyle "Doçent" olan CHP'li Zulal Atalay Laçin, açıköğretim mezunuymuş
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