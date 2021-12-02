Sahte belgeyle "Doçent" olan CHP'li Zulal Atalay Laçin, açıköğretim mezunuymuş

Laçin bakıma muhtaç otistik çocuğunun olduğunu da söyledi. Laçin, Aksaray Üniversitesi'ne atandığı süreçle ilgili olarak o ay aldığı maaş da dahil olmak üzere 18 bin liralık zararı da karşıladı.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR