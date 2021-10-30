Sahte doçent Zulal Atalay Laçin soruşturmasının detayları ortaya çıktı! ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde yakayı ele verdi

HOCALAR ZİYARET ETMİŞ

Hürriyet'in ulaştığı detaylara göre Laçin göreve başladıktan sonra bölümdeki diğer hocalar "Hayırlı olsun" ziyaretine geldi. Ancak sohbet sırasında hocalar Zulal Atalay Laçin'in anlatımlarından, üslubundan ve bazı detaylardaki çelişkilerden şüphelendi. Sohbet sırasında doçentlik jürisinde kimlerin olduğu sorulan Laçin "Hatırlamıyorum" diye cevap verince diğer hocaların şüphesi daha da arttı. Şüphelenen hocalar, durumu dekanlığa bildirdi. Ardından yapılan incelemede, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) ile yapılan yazışmalarda doçentlik belgesinin gerçek olmadığı anlaşıldı. 22 Ekim'de de Laçin'in üniversite ile ilişiği kesildi ve hakkında soruşturma başlatıldı.