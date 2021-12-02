Cüneyt Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı türkücü sevgili olayı ne? Müge Anlı türkücü sevgili kim?

MÜGE ANLI TÜRKÜCÜ SEVGİLİ OLAYI NEDİR?

Safiye Çallı 47 yaşında ve Ankara'da yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda 25 yıl evli kaldığı eşinden boşandı. Daha sonra sosyal medyada Cüneyt Demiral ile tanıştı. İkili görüşmeye başladı. İddiaya göre Cüneyt Demiral yaşını gizledi ve kadını kendine aşık ederek iki evini sattırıp parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Beş parası kalan mağdur kadın da geçimini evlere temizliğe giderek sağladı. Tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybettiğini söyleyen Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı'nın devreye girmesiyle büyüyen olayda son olarak Cüneyt Demiral programda bir miktar nakit para ile arabasını Safiye Çallı'ya verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ!

Onlarca kadını evlilik vaadiyle dolandırdığı canlı yayına bağlanan tanıklarla öğrenilen Cüneyt Demiral'ın kadınların özel videolarını çekip şantaj yaptığı da ortaya çıktı. Yayına bağlanan akrabası aynı zamanda da piyanisti olan Mesut Çayıroğlu, "İsmini bilmediğim daha onlarca kadını dolandırdı. Şarkı söylerken bile kadınlardan para alıyordu. Biraz eli yüzü düzgün biri... O nedenle kadınları rahatlıkla kandırıyor. O paraları çoktan harcamıştır" diye konuştu. Oğlunun dolandırıcı olduğunu kabul eden baba Kemal Demiral ise "Safiye'nin iki evini sattı. Parasını vermedi. Oğlum bile demek istemiyorum" dedi.

PAYLAŞIMI ŞOKE ETTİ

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, mağdur olan birçok ismi canlı yayına bağlarken türkücü Demiral'ın sosyal medya paylaşımlarını da ekrana taşıdı. Safiye Çallı'yı dolandırdığı paralarla kendisine araba ve arsa alan Cüneyt Demiral'ın, o görüntüleri, "Rabbime şükürler olsun. Yeni aracımı aldım. Bir hayırlı olsun beklerim, değerli dostlarım… Rabbim herkese yüreğinden geçeni nasip etsin" notuyla sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı görüldü.

CÜNEYT DEMİRAL KİMDİR?

Cüneyt Demiral, halk müziği sanatçısıdır. Müzik dünyasında yakından tanınan simalardan biri olan ''Akkuşlu Cüneyt'' sahne adıyla bilinmektedir.