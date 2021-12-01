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    • 01.12.2021 23:04
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    CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen'den bomba iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Abdullah Gül

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç ettiği son isim Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Sevigen oldu. A Haber'e açıklamalarda bulunan Sevigen son günlerde Halk TV'de parlatılan ve CHP'liler arasında krize neden olan Abdullah Gül ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 adayının Abdullah Gül olduğunu söyledi.

    Sevigen’den bomba iddia!

    Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasının ardından CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu mevcut politikalarına zarar verdiğini düşündüğü kim varsa partiden tasfiye etti.

    Bunun son örneği de geçtiğimiz gün yaşandı. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu, eski CHP Milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen'i ihraç etti.

    Mehmet Sevigen'in parti yönetimine yönelik uzun süredir gelen eleştirileri söz konusuydu. Sevigen en son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde "helalleşme" çıkışına tepki göstermişti.

    Sevigen CHP'nin kararı sonrası yargıya gideceğini ifade etmiş "CHP yönetimini insan içine çıkamaz hale getireceğim" demişti.

    Sevigen ihracının ardından A Haber'e konuştu.

    Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 adayının Abdullah Gül olduğunu söyledi.

        "KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYI ABDULLAH GÜL"
        Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Belediye başkanlarımızın da önünü kesiyor. Keşke Kemal Bey'in kendisi olsa. Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir aday getirecek 'tıpış tıpış' oy kullanacaksınız diyecek. Kemal Bey'in kafasında Abdullah Gül var. Hiç vazgeçmedi. Karamollaoğlu görüşme yaptı. Babacan'la zaten beraber Abdullah Bey, Davutoğlu da bu hafta görüşmüş... Bizim il başkanımız ve belediye başkanımız da görüşmüş bu Kemal Bey'in görüşmesi demektir..." ifadelerini kullandı.

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