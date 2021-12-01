CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen'den bomba iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Abdullah Gül

Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasının ardından CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu mevcut politikalarına zarar verdiğini düşündüğü kim varsa partiden tasfiye etti.
Bunun son örneği de geçtiğimiz gün yaşandı. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu, eski CHP Milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen'i ihraç etti.
Mehmet Sevigen'in parti yönetimine yönelik uzun süredir gelen eleştirileri söz konusuydu. Sevigen en son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde "helalleşme" çıkışına tepki göstermişti.
Sevigen CHP'nin kararı sonrası yargıya gideceğini ifade etmiş "CHP yönetimini insan içine çıkamaz hale getireceğim" demişti.
Sevigen ihracının ardından A Haber'e konuştu.
Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 adayının Abdullah Gül olduğunu söyledi.