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    • Yaşam
    • 01.12.2021 20:16
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    • 01.12.2021 20:52
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    Haramidere'de metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu...

    Son dakika haberleri... İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Yolda kalan İETT otobüsleri, metrodaki saldırganlar, metro duraklarındaki yoğunluklar derken bir de metrobüs arızaları patlak verdi. Haramidere Metrobüs Durağı'nda arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.

    İHA
    Haramidere’de metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu...

    İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor.

    METROBÜS ARIZA YAPTI
    İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi.

    Akşam saatlerinde Haramidere Metrobüs Durağı'nda Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı.

    Yaşanan arıza nedeniyle Haramidere Sanayi Sitesi-Haramidere metrobüs durakları arasında metrobüs yoğunluğu yaşanırken, seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Arıza yapan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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