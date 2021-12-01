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    • Güncel
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    • 02.12.2021 00:39
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    Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun tehdit arşivini açtı: Milletimizi bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yalan ve tehdit siyasetini seçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un arşivini açtı. Erdoğan, "Milletimizi bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun tehdit arşivi açıldı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yalan ve tehdit siyasetini seçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un arşivini açtı.

    Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milleti tehdit ettiği görüntüleri paylaştı.

    "MİLLETİMİZİ BU VESAYETÇİ ZİHNİYETİN İNSAFINA BIRAKMYACAĞIZ"
    Başkan Erdoğan paylaşımında, "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız..." ifadelerine yer verdi.

    KILIÇDAROĞLU KİMLERİ TEHDİT ETTİ?
    Videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, memurları, bürokratları, öğretmenleri, kanal istanbul ihalesine girecek olan işadamlarını, AK Parti'yi destekleyen esnafı, çiftçiyi ve sanatçıları hedef aldığı görüntüler yer aldı.

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