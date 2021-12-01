Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun tehdit arşivini açtı: Milletimizi bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

"MİLLETİMİZİ BU VESAYETÇİ ZİHNİYETİN İNSAFINA BIRAKMYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız..." ifadelerine yer verdi.