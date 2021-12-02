Gaziantep Cihan bebek öldü mü? Yunus Göç'ün şiddet uyguladığı Cihan bebek yaşıyor mu? Yunus Göç tutuklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gaziantep'te akıl almaz bir olay yaşandı ve daha iki aylık bebeğe şiddet uygulayan baba Yunus Göç'ün gizli kamerayla çekilmiş videosu ülke gündeminde bomba etki yarattı. Tepkiler çığ gibi büyürken Cihan bebek hakkında bilgiler araştırılmaya ve sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...
GAZİANTEP CİHAN BEBEK ÖLDÜ MÜ?
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Cihan bebek yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilen Cihan bebeğin tedavisi sürüyor.
Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı İsmail Demir, Cihan bebeğin sağlık durumu hakkındaşöyle konuştu:
"Gece 1 civarında hastanemize geldiğinde şuur durumu uykuya meyilliydi, hareketlerinde biraz azlık vardı. Genel olarak çok da kötü değil ama iyi de değildi, şuur durumundan dolayı, travmaya bağlı olarak. Yapılan tetkiklerinde kanama tespit edildi. Ameliyatlık bir durumu yoktu ve medikal tedavisine başladık. Çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında artış olmaması üzerine medikal olarak şu an yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. Geçirdiği kanamadan dolayı hayati tehlikesi devam ediyor."