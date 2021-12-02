Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.12.2021 10:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2021 10:43
    ABONE OL

    Gaziantep Cihan bebek öldü mü? Yunus Göç’ün şiddet uyguladığı Cihan bebek yaşıyor mu? Yunus Göç tutuklandı mı?

    Tüm Türkiye’nin gündeminde yer alan Gaziantep Cihan bebek öldü mü? Babası tarafından öldürüyesiye dövülen ve daha 2 aylıkken şiddet ile karşılaşan minik yavrunun sağlık durumunun ne olduğu merak ediliyor. Daha önce eşinin boşanma davası açtığı ve ailesinin kararıyle evine geri dönmesinin ardından bu kez kendisi gibi bebeği de şiddet mağduru oldu ve acımasızca dövüldü. Babası Yunus Göç’ün şiddet uyguladığı Cihan bebek yaşıyor mu? Yunus Göç tutuklandı mı? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer aldı. İşte Cihan bebek ile ilgili son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Gaziantep Cihan bebek öldü mü?

    Gaziantep Cihan bebek öldü mü? Yunus Göç'ün şiddet uyguladığı Cihan bebek yaşıyor mu? Yunus Göç tutuklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gaziantep'te akıl almaz bir olay yaşandı ve daha iki aylık bebeğe şiddet uygulayan baba Yunus Göç'ün gizli kamerayla çekilmiş videosu ülke gündeminde bomba etki yarattı. Tepkiler çığ gibi büyürken Cihan bebek hakkında bilgiler araştırılmaya ve sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...

    GAZİANTEP CİHAN BEBEK ÖLDÜ MÜ?

    Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Cihan bebek yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilen Cihan bebeğin tedavisi sürüyor.

    Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı İsmail Demir, Cihan bebeğin sağlık durumu hakkındaşöyle konuştu:

    "Gece 1 civarında hastanemize geldiğinde şuur durumu uykuya meyilliydi, hareketlerinde biraz azlık vardı. Genel olarak çok da kötü değil ama iyi de değildi, şuur durumundan dolayı, travmaya bağlı olarak. Yapılan tetkiklerinde kanama tespit edildi. Ameliyatlık bir durumu yoktu ve medikal tedavisine başladık. Çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında artış olmaması üzerine medikal olarak şu an yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. Geçirdiği kanamadan dolayı hayati tehlikesi devam ediyor."

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur bebek ve anne için tedbir kararlarının alınacağını bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir aylık bebeğin darbedilmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G'nin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci adli görüşme odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır."

        YUNUS GÖÇ TUTUKLANDI MI?

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında kentte çekildiği anlaşılan, bir babanın bebeğini darbettiğine dair görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C.G. isimli bebeğini darbettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır."

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişimi!
        Haberler Güncel Gaziantep Cihan bebek öldü mü? Yunus Göç’ün şiddet uyguladığı Cihan bebek yaşıyor mu? Yunus Göç tutuklandı mı?
            SON DAKİKA