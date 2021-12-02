CHP'li Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 39. gününde: Lafla peynir gemisi yürümüyor

Bugün hak mücadelelerinin 39. günü olduğunu belirten Doğan, "Biz emekçiler toplu sözleşme sürecinde hep anlaşma taraftarı olduk. Sözleşmeyi masada bitirmek için yapıcı bir tutum sergiledik, çok çaba harcadık. Sürecin her aşamasında anlaşma kararlılığımızı da iyi niyetimizi de gösterdik, 'Grevin meraklısı değiliz.' dedik, 'Grev yapmak için grev yapmayız.' dedik." diye konuştu.

Doğan, anlaşabilmek için anlaşma iradesine sahip taraflara ihtiyaç olduğunu, bütün iyi niyetli çabalarına karşın karşılarında anlaşma taraftarı olmayan bir işveren gördüklerini anlatarak, şöyle devam etti: