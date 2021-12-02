CHP'li Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 39. gününde: Lafla peynir gemisi yürümüyor

"Çünkü bu hayat pahalılığında sıfır zam öneren bir işveren iyi niyetli olamaz. Bakırköy Belediyesi Başkanı; enflasyonun yüzde 50'leri aştığı, dövizin rekor üstüne rekor kırdığı bu dönemde sıfır zam önererek anlaşmanın değil, çatışmanın tarafında olduğunu gösterdi. Geçim şartlarının dayanılmaz olduğu bu zorlu koşullarda emekçileri greve zorlayanlar iyi niyetli olamaz. Yasal hakkını kullanan işçiyi işten atmakla tehdit edenler, yapıcı değil yıkıcı olanlar, uzlaşıcı değil bölücü olanlar, emek dostu, çözüm için değil kaos için hareket edenler iyi niyetli olamaz. Bu grev, işçi ve emek düşmanı Bakırköy Belediye Başkanı'nın eseridir. Bugüne kadar emek düşmanı Bakırköy Belediye Başkanı'nın kör inadını kırmak için sabırla, iyi niyetle çalmadık kapı, görüşmedik kimse bırakmadık. Aldığımız cevap; bakıyoruz, inceliyoruz, ilgileniyoruz... 300 emekçi 39 gündür, alın terinin, çoluk çocuğunun ekmek parasının mücadelesini veriyor. Hamilesi, hastası, çoluk çocuğu, herkes 39 gündür dışarda, soğukta yağmurda. Artık yeter. Biraz vicdanınız, biraz yaptığınız işe saygınız varsa artık harekete geçme zamanı. Artık sabır taşı çatladı. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Artık laf değil, icraat zamanı, bir karar verin. Bu sorunu hemen çözün, hem bize hem de ülkemize yeni bir geleceğin, mutlu günlerin müjdesini verin."