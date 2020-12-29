



"BÜLENT KERİMOĞLU BAKIRKÖY'Ü YİYİP BİTİRDİ! YAZIKLAR OLSUN BU PARTİYE"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kayınvalidesi olan Meral, darp edilmesi ve yerlerde sürüklenmesi sonrasında sinir krizleri geçirirken "Bu belediyede yolsuzluk var, Bakırköy'ü yiyip bitirdi Bülent Kerimoğlu. Kendimi yakacağım, öldüreceğim. Ben doğruları savunduğum için, 'hakkımızı yiyorsunuz' dediğim için Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun talimatıyla bana belediye binasında yapmadıkları zulüm kalmadı. Beni yerlerde sürüklediler. Yazıklar olsun bu partiye! Ben meclis üyeliği de yaptım Bakırköy'de" diye isyan etti.





CHP'Lİ KERİMOĞLU SKANDALA SESSİZ KALDI

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kayınvalidesi ve önceki dönem Bakırköy Belediyesi CHP meclis üyeliği yapan İlknur Meral'in darp edildiği esnada odasında bulunan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ise odasından çıkmadığı, bir kadının makam odası önünde darp edilmesine sessiz kaldığı öğrenildi.