Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na büyük şok. Toplu sözleşme hakları için basın açıklaması yapan işçilerin eylemine katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçiler tarafından ıslık ve alkışlarla protesto edildi. Tepkilerin ardından Kerimoğlu'nun, eylem alanından hızla uzaklaştığı görüldü.
EYLEME KATILDI, İŞÇİLER AYAKLANDI
Toplu sözleşme hakları için Bakırköy Meydanı'nda buluşan işçiler, eylem yaptı. "Toplu Sözleşme Hakkımız Engellenemez" , "Esnek Çalışma İstemiyoruz" şeklinde pankartlar açan işçilerin yanına Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu geldi.
İşçiler ise Kerimoğlu'nu alanda istemedi. Kerimoğlu'nun açılan pankartların arkasına gelmesi sonrası çileden çıkan işçiler, "Bu bizim sizin uygulamalarınıza karşı eylemimiz" demesine rağmen belediye başkanı alandan ayrılmadı.