Helalleşme turuna çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu'na işlerinden edilen işçilerden tepki! Hakkımızı helal etmiyoruz



Birol Durmuş: İSPARK'ta 12 yıl hizmette bulundum. 2 ve 7 yaşlarında 2 evladım var. Evlatlarımın da rızıklarını yok ettiler. Helallik almak için sadece benden değil benim ailemden de helallik almaları gerekiyor. Haklarımızı helal etmiyoruz, etmeyeceğiz.

BAKIRKÖY'DE DE GREV VAR

Bakırköy Belediyesi işçilerinin toplu iş sözleşmesinde dayatılan sıfır zam uygulamasına karşı başlattıkları grev de tüm yankısıyla sürüyor. Tepkiler genel merkeze doğru yönelirken, ilçe halkı; CHP liderine seslenerek, kendi belediyelerinin yol açtığı adaletsizlikleri gideremeyenlerin halkla helalleşmede samimi olmayacağını belirttiler.