Helalleşme turuna çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu'na işlerinden edilen işçilerden tepki! Hakkımızı helal etmiyoruz

Helalleşme yolculuğuna çıkan CHP liderine tepki gösteren emekçiler, "İşimizden, ekmeğimizden olduk. Bizim hakkımız ne olacak? Ekmeğimizle oynayanlarla helalleşemeyiz. Bizler, Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz" diye sitem ettiler.
EMEKÇİLER KIŞ ORTASINDA ÇIKARILDI
31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'tasarruf' adı altında 13 bin 312 işçi kapının önüne konuldu. 2019'dan bu yana ise 44 bin 995 kişi işe alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 220 personel çıkarılırken, 7 bin 500 kişi işe alındı. İzmir'de 2019 yılında çalışan sayısı 27 bin 345'ken, 1 Haziran 2020'de bu sayı tam 28 bin 558'e çıktı.