Bakan Murat Kurum açıkladı: Plastik poşetin ücreti değişecek mi?

Bu azalmayla Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithalinin de önüne geçilirken, 2,44 milyar lira tasarruf sağlandı. Uygulamanın amaçlarından olan sera gazı salınımının azaltılması noktasında ise 14 bin 640 ton sera gazı salınımına engel olundu.