Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu! faiz lobisine ve stokçulara meydan okudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yeni ekonomi politikaları, muhalefetin algı operasyonları, fiyat artışları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı:

Stokçuluk bizim dinimizde haramdır. Yapanlar varsa bunun bedelini ödeteceğiz. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz.

Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Döviz alırken alışveriş yaparken sağduyudan ayrılmayın.

Hala yüksek faiz dayatmasında bulunanlar, evlatlarının geleceklerine kastettiklerini bilmelidir.

Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söylüyor. Yüksek faize karşı olduğumu cümle alem bilir. Bugün de yarın da faizi savunmayacağım.

İstiyorlar ki ülke batsın, mahvolsun, 'vur eline al ekmeğini' günlerine geri dönsün. Biz bu mankurtlara 'hadi oradan' diyoruz.

Dün vesayete, terör örgütlerine, para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek, faiz lobisine karşı da aynı mücadeleyi veriyoruz.

Bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz.

Kur dediğin bugün artar yarın düşer. Artık faiz oranlarını dayatmalara göre değil ülkemizin ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz.

Cari fazla ile elde edilen kaynaklarla büyüme desteklenecek. Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini CHP gibi IMF ve benzer kurumlara teslim etmeyecektir.

ÜÇ MÜJDE

Başkan Erdoğan, üç önemli müjde verdi:

Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız.

Doktorlara 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında zam yapıyoruz. Bu emekliliklerine de yansıyacak.

Ama fakat ile konuşmaya gerek yok. 3600 ek gösterge de olacak. 2022'nin sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacak.

MERKEZ MÜDAHALE YAPAR

Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası, gerekli olduğu zaman dövize müdahale yapar, yapma hakkına sahiptir" dedi.

EL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda konuştu. Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıldönümünü de tebrik etti.