Amaçları karaborsa yaratıp vatandaşı mağdur etmek! İstanbul'da sıfır araçları otoparka sakladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde sürekli uyardığı stokçuluğun ardı arkası kesilmiyor. Un, yağ ve şekerin ardından şimdi de sıfır araç stoğu başladı.
İstanbul Bağcılar'da faaliyet gösteren bir Ford Bayisi'nin sıfır model araçlarını bölgede bulunan bir sitenin otoparkında sakladığı iddia edildi.
Site sakinleri SABAH'a otoparkta bekleyen 50'den fazla Ford Focus ve Ford Courier model sıfır aracın fotoğraflarını gönderdi. Aracı sakladığı iddia edilen bayiyi müşteri gibi aradığımızda ise "EIimizde şuan araç yok, en yakın ocak ayının ikinci haftasında gelecek" cevabını aldık.