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    • 01.12.2021 16:55
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    SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile Japonya Başbakanı Kishida arasında kritik temas

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

    Erdoğan ile Japon lider Kishida arasında kritik temas

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Japonya Başbakanı seçilmesi nedeniyle Fumio Kishida'yı tebrik ederek, Türkiye-Japonya arasındaki yakın iş birliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayii dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini belirtti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile Japonya Başbakanı Kishida arasında kritik temas
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