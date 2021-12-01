Seri küfürbaza ceza yok: Başkan Erdoğan'a etmediği küfür ve hakaret kalmadı beraat etti!





Bir başka paylaşımında da "Reis'i suçluyorsunuz ama bütün suç CHP'nin daha çok fabrika yapsalardı ekonomik kriz olmazdı. Reis satacak bir şey bulamıyor simdi!!" şeklinde görsel paylaşım yapıp, "Ey Allah'ım bu kadar gerizekalıyı neden yarattın hadi bir hata yaptın peki niye hepsini aynı topraklara fırlatıp attın..?" şeklinde hakaretlerde bulundu.

ŞAŞIRTAN GEREKÇE

İstanbul Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bu davada Karataş hakaret içeren paylaşımları kendisinin yapmadığını, paylaşımın yapıldığı Facebook hesabının çalıştığı şirkete ait olduğunu savundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetiminden alacağı olduğunu ve bu konu ile ilgili bir takım kişileri şikayet edip görevlerinden aldırdığını iddia eden Karataş, bundan dolayı hakkında davalar açıldığını öne sürdü. Mahkeme de beraat kararı verdi.