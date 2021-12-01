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    • 01.12.2021 20:04
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile görüştü

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta yüz yüze görüştüğü BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan, El Nahyan ile görüştü

    Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta yüz yüze görüştüğü Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

    Erdoğan görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü de tebrik etti.

    BAE İLE 10 ANLAŞMA İMZALANDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım'da Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayed'i ve ekibini kabul etti.

    Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalandı.

    10 MİLYAR DOLARLIK FON
    Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" dedi.
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