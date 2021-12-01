SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
20. Milli Eğitim Şura'sı münasebetiyle sizleri ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Milletin evine hoş geldiniz. Şuramızın ülkemiz, öğretmen ve öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
Gerek çevrimiçi toplantılar gerekse çalıştaylar vasıtasıyla önerilerini paylaşan herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli Eğitim camiamız, öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için önemli tavsiye kararların alındığı bir mecra olmuştur. Şura sonuçlarının güçlü eğitim güçlü Türkiye mücadelemizde bizlere rehberlik edeceğine inanıyorum.
Koronavirüs salgını sebebiyle son 2 yılda şahit olduklarımız bize bu gerçeği tekrar hatırlatmıştır. Dünyanın tamamına yayılan salgın tüm insanlığın aynı gemide olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sağlık, eğitim ve üretim başta olmak üzere her alanda güçlü altyapıya sahip olmanın önemine şahit olduk. Biz hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık. Dinamik bir süreç yönetimiyle ülkemizde ekonomik hayatın durmasına müsaade etmedik. Eğitim faaliyetlerimizin kesintiye uğramasına izin vermedik.
Burada elbette sadece altyapıyla ilgili atılacak adımlardan bahsetmiyorum, çok daha geniş bir anlayışla yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Gençlerimize sadece dünün dünyasından, dünün Türkiye'sinden yola çıkarak bir ufuk kazandıramayız. Günümüzün öğrencilerini, dünün öğrencileri gibi eğitmeye kalkarsak istikbalimizin elimizden kayıp gitmesine mani olamayız. Günümüzde tek sesli, tek boyutlu bir eğitimi sürdüremeyiz.
Eğitim öğretimde de başarının anahtarı düşünmek, analiz etmektir. Analiz yapabilen, merak eden, özgüven sahibi, erdemli gençler aydınlık yarınlarımızın da teminatıdır. Çocuklarımızı bu hedeflere ne kadar yönlendirebilirsek eğitimde de o derece başarılı olabiliriz.
Bir taraftan köklerimizle bağımızı güçlü tutarken diğer taraftan gözümüzü ufuktan ayırmadan bu süreci yürütmemiz önemlidir. İşte bu anlayışla eğitim öğretim başta olmak üzere her alanda maziden atiye sağlam köprüler kurmanın gayretinde olacağız.