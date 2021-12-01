SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda önemli açıklamalar

Burada elbette sadece altyapıyla ilgili atılacak adımlardan bahsetmiyorum, çok daha geniş bir anlayışla yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Gençlerimize sadece dünün dünyasından, dünün Türkiye'sinden yola çıkarak bir ufuk kazandıramayız. Günümüzün öğrencilerini, dünün öğrencileri gibi eğitmeye kalkarsak istikbalimizin elimizden kayıp gitmesine mani olamayız. Günümüzde tek sesli, tek boyutlu bir eğitimi sürdüremeyiz.

Eğitim öğretimde de başarının anahtarı düşünmek, analiz etmektir. Analiz yapabilen, merak eden, özgüven sahibi, erdemli gençler aydınlık yarınlarımızın da teminatıdır. Çocuklarımızı bu hedeflere ne kadar yönlendirebilirsek eğitimde de o derece başarılı olabiliriz.

Bir taraftan köklerimizle bağımızı güçlü tutarken diğer taraftan gözümüzü ufuktan ayırmadan bu süreci yürütmemiz önemlidir. İşte bu anlayışla eğitim öğretim başta olmak üzere her alanda maziden atiye sağlam köprüler kurmanın gayretinde olacağız.