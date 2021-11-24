TÜGVA kumpasının önemli ismi tutuklandı

Ramazan Aydoğdu'nun Türkiye Gençlik Vakfı içinde bulunduğu sürece ByLokcu bazı FETÖ'cülerle ile yakın ilişkisinin olduğu öğrenildi. Ramazan Aydoğdu hakkında vakıfta görev aldığı sürece vakıfa ait üyelik sisteminden elde ettiği üye bilgileriyle sahte belgeler oluşturduğu ve yedeklediği, vakıfa ait Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi yerlerle yapılan resmi yazışmaları kullanma yetkisi olmayan başkalarına ait bilgisayarlardan çaldığı ve yedeklediği, kendi bulunduğu dönemde elde ettiği bilgilerle içeriği manipüle edilmiş exel tabloları oluşturduğu ve bunu yedeklediği iddia edilen bilgilerden bazıları.

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