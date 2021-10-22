FETÖ kumpasına TÜGVA'dan tokat gibi cevap: Uzaktan yakından bir benzerliği dahi yoktur

CHP'lilerin Adalar TÜGVA binasına gerçekleştirdiği işgal provokasyonu sonrası başlatılan linç kampanyasını FETÖ'cüler sürdürmeye devam ediyor.
FİRARİ FETÖ'CÜLER BOŞ DURMUYOR
Son olarak FETÖ firarisi Cevheri Güven, TÜGVA ile hiçbir ilgisi olmayan muhtemelen hain terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile milyonlarca vatandaşın bilgilerinin çalınması ve kontrol altında tutulması için hazırlanan yazılımın vakfa ait olduğunu iddia etti.
FETÖ KUMPASINI TÜGVA DEŞİFRE ETTİ
Skandal iftira sonrası gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. TÜGVA'dan #HakikatKazanacak etiketi ile yapılan açıklamada, "Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ'nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır." ifadelerine yer verildi.