FETÖ kumpasına TÜGVA'dan tokat gibi cevap: Uzaktan yakından bir benzerliği dahi yoktur



İşte TÜGVA'dan yapılan o açıklama;



Kendisi terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanması yöneticilerinden olan ve yurtdışında kaçak yaşayan bir kişi, dün TÜGVA'nın kullandığını iddia ettiği yazılımla önemli kişiler dahil istediği kişinin bilgilerine ulaşabileceği ile ilgili bir video paylaştı.