PKK'ya methiyeler düzen Cumhuriyet Gazetesi; Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıfları terör örgütü gibi göstermeye çalıştı

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya "çevreci" güzellemesi yapan Cumhuriyet Gazetesi, yerli ve milli vakıfları hedef aldı. Gazetenin bugünkü birinci sayfasında, "Yandaş derneklere ilişkin uyarıda bulunan vali yardımcısı şikayet edilmiş, 1 yıl açığa alınmış. 'Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi'" ifadelerine yer verildi.
Dernekleri "terör örgütü" gibi göstermeye çalışan gazete yıllardır PKK'nın yayın organı gibi hareket ediyor.
KİRLİ GEÇMİŞİNİ UNUTTUK SANMA!
Kandil'e gidip teröristlerle röportaj yapan gazete, PKK'yı "çevreci" gibi göstermeye çalışmıştı. Cumhuriyet Gazetesi, "PKK'lı teröristlerin yere sigara izmariti dahi atmadığı" söylenerek örgütü öven haberler yapmıştı.
Cumhuriyet Gazetesi'nin terör seviciliği bununla da bitmiyor. Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerle röportaj yapan gazete, kanlı saldırıyı haklı göstermişti.