Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.10.2021 12:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2021 12:24
    ABONE OL

    PKK'ya methiyeler düzen Cumhuriyet Gazetesi; Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıfları terör örgütü gibi göstermeye çalıştı

    CHP'nin yayın organı fondaş Cumhuriyet Gazetesi; Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıfları terör örgütü gibi göstermeye çalıştı. Gazetenin bugünkü manşetinde 'Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi'" ifadelerine yer verildi. Aynı Cumhuriyet, terör örgütü PKK'yı çevreci gibi göstermeye çalışmış, Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristlerin propagandasını yapmıştı.

    Cumhuriyet Gazetesi

    Eli kanlı terör örgütü PKK'ya "çevreci" güzellemesi yapan Cumhuriyet Gazetesi, yerli ve milli vakıfları hedef aldı. Gazetenin bugünkü birinci sayfasında, "Yandaş derneklere ilişkin uyarıda bulunan vali yardımcısı şikayet edilmiş, 1 yıl açığa alınmış. 'Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi'" ifadelerine yer verildi.

    Dernekleri "terör örgütü" gibi göstermeye çalışan gazete yıllardır PKK'nın yayın organı gibi hareket ediyor.

    KİRLİ GEÇMİŞİNİ UNUTTUK SANMA!
    Kandil'e gidip teröristlerle röportaj yapan gazete, PKK'yı "çevreci" gibi göstermeye çalışmıştı. Cumhuriyet Gazetesi, "PKK'lı teröristlerin yere sigara izmariti dahi atmadığı" söylenerek örgütü öven haberler yapmıştı.

    Cumhuriyet Gazetesi'nin terör seviciliği bununla da bitmiyor. Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerle röportaj yapan gazete, kanlı saldırıyı haklı göstermişti.

        Haberde imzası olan Ahmet Şık, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Selim Kiraz'ı andığı paylaşımdan şikayetçi olmuş, Başsavcılık "soruşturmaya yer olmadığına" karar vermişti.

        KUR'AN KURSLARINA DA KARŞILAR!
        Cumhuriyet Gazetesi'nin hedefinde Kur'an kursları da vardı. 12 Nisan 2021 tarihli ve "Yasadışı olarak varlığını sürdüren medreselerde ortaçağ düzeni" başlıklı haberde, "Tevhidi Tedrisat Yasası ile 1924'te kapatılmasına karşın varlığını sürdüren medreseler, akademik çalışmalara yansıyor. 2020'de yayımlanan yüksek lisans tezlerine göre sadece Bitlis'te 13 medrese faaliyet gösteriyor" ifadelerine yer verilmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Merkez’in faiz kararı üretim ve yatırımı artıracak
        Haberler Güncel PKK'ya methiyeler düzen Cumhuriyet Gazetesi; Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıfları terör örgütü gibi göstermeye çalıştı
            SON DAKİKA