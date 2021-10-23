PKK'ya methiyeler düzen Cumhuriyet Gazetesi; Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıfları terör örgütü gibi göstermeye çalıştı

KUR'AN KURSLARINA DA KARŞILAR!

Cumhuriyet Gazetesi'nin hedefinde Kur'an kursları da vardı. 12 Nisan 2021 tarihli ve "Yasadışı olarak varlığını sürdüren medreselerde ortaçağ düzeni" başlıklı haberde, "Tevhidi Tedrisat Yasası ile 1924'te kapatılmasına karşın varlığını sürdüren medreseler, akademik çalışmalara yansıyor. 2020'de yayımlanan yüksek lisans tezlerine göre sadece Bitlis'te 13 medrese faaliyet gösteriyor" ifadelerine yer verilmişti.

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