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    • 23.11.2021 20:47
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    • 23.11.2021 21:01
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    TÜGVA'ya karşı kumpas girişiminde FETÖ izi! Ramazan Aydoğdu isimli 'sızma' gözaltına alındı

    Türkiye Gençlik Vakfı önce İstanbul Adalar Gençlik Merkezi’nin hukuksuz şekilde CHP ve İBB tarafından işgaliyle daha sonra da montaj ve asılsız belgelerin servis edilmesiyle gündeme geldi. Yaşanan süreçte yeni bir gelişme yaşandı ve bir dönem Türkiye Gençlik Vakfı’nda yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu isimli şahış istihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırma sonucu gözaltına alındı. Aydoğdu'nun örgütlü bir plan dahilinde TÜGVA'ya sızdırıldığı ve bu süreçte ByLokcu bazı FETÖ’cülerle ile yakın ilişkisinin olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...

    TÜGVA’ya karşı kumpas girişiminde FETÖ izi!

    Türkiye Gençlik Vakfı önce İstanbul Adalar Gençlik Merkezi'nin hukuksuz şekilde CHP ve İBB tarafından işgaliyle daha sonra da montaj ve asılsız belgelerin servis edilmesiyle gündemde.


    Fotoğrafta: Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel isimli kaçak

    Türkiye Gençlik Vakfı ile alakalı PKK terör örgütü ile ilişkileri ortaya çıkan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel adlı kaçak Türkiye Gençlik Vakfı tarafından sahte veya montaj olduğu açıklanan sözde belgeleri yayınlamıştı.

    Sözde belgelerin yayınlanmasından sonra özellikle basın ve sosyal medya üzerinden CHP, İyi Parti ve HDP, önce Türkiye Gençlik Vakfı'na, yöneticilerine, gönüllülerine karşı bir linç kapmanyası başlattı, kısa bir süre sonra bu linç kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesini hedef almaya başladı.



    TÜGVA İÇİNE PLANLI SIZMA GİRİŞİMİ...
    Yaşanan süreçte yeni bir gelişme yaşandı ve bir kişinin Pazar günü gözaltına alındığı ortaya çıktı. İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırma sonucunda gözaltına alınan kişi bir dönem Türkiye Gençlik Vakfı'nda yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu adlı şahıs çıktı.

    Edinilen bilgilere göre Ramazan Aydoğdu adlı şahısın Türkiye Gençlik Vakfı'na örgütlü bir plan dahilinde sızdırıldığı vakıf çalışmalarına aktif şekilde katıldığı güvenilir görünmek için büyük çaba sarfettiği ve sonuçta vakıfta yönetici pozisyonuna kadar yükseldiği öğrenildi.



        BYLOKCU FETÖ'CÜLERLE YAKIN İLİŞKİDE...
        Ramazan Aydoğdu'nun Türkiye Gençlik Vakfı içinde bulunduğu sürece ByLokcu bazı FETÖ'cülerle ile yakın ilişkisinin olduğu öğrenildi.

        Ramazan Aydoğdu hakkında vakıfta görev aldığı sürece vakıfa ait üyelik sisteminden elde ettiği üye bilgileriyle sahte belgeler oluşturduğu ve yedeklediği, vakıfa ait Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi yerlerle yapılan resmi yazışmaları kullanma yetkisi olmayan başkalarına ait bilgisayarlardan çaldığı ve yedeklediği, kendi bulunduğu dönemde elde ettiği bilgilerle içeriği manipüle edilmiş exel tabloları oluşturduğu ve bunu yedeklediği iddia edilen bilgilerden bazıları.

        Ramazan Aydoğdu'nun Türkiye Gençlik Vakfı'na kumpas kurmak için vakıf yöneticilerinin bilgileri dahilinde olmayan sahte belgeler üretmekle kalmadığı vakıftan ayrıldıktan sonra 2020 ve 2021 yıllarında 2017 yılı ve öncesi döneme ait çalarak elde ettiği üye bilgilerini kullanarak sahte belgeler oluşturduğu da yapılan araştırmalarda ortaya çıkan önemli iddialardan biri.

        Sahte Belge Kumpası'nın başlama zamanlamasının Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Gençlik Merkezi'nin CHP tarafından Adalar'da basılması ve gençlerin linç girişiminden sonra CHP'nin zor duruma düşmesiyle ilişkili olduğu da araştırmalarda elde edilmiş bilgilerden.



        İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırmadan elde edilen Ramazan Aydoğdu ile ilgili diğer iddialar şunlar:

        - Kumpas ile ilgili olarak 20 güne yakın süredir teknik takip ve incelemeler yapılıyormuş.

        - Türkiye Gençlik Vakfı'yla alakalı sahte belgeler ve çalınmış üye bilgilerinden oluşan 2 TB'lik bir harddisk ve 30'dan fazla şifreli usb disk oluşturmuş.

        - Bu verilerden seçtiği 15 GB'lik kısmı PKK ile ilişkili Metin Cihan ve MİT mensuplarını ifşa eden Murat Ağırel adlı kişilere 4 farklı sahte mail adresleriyle peyder pey yollamış.

        - Sezgin Tanrıkulu gibi CHP'li üst düzey bazı yöneticilerle iletişim kurup yönlendirilmiş.

        - Kendisini sağlama almak için kendi twitter hesabından Metin Cihan'a Türkiye Gençlik Vakfı'na haksızlık yapıldığına dair mesajlar atarken sahte mail adreslerinden ve twitter adreslerinden kumpas belgelerini sızdırmaya devam etmiş.

        - Kumpasın bireysel bir suçtan öte örgütlü bir yapı çerçevesinde FETÖ ve PKK iltisaklı kişiler tarafından yapıldığı düşünülmekteymiş.

        - Ramazan Aydoğdu'nun önce Milli Görüş Vakfı içine sızdırıldığı daha sonra da Türkiye Gençlik Vakfı içine sızdırıldığına dair bilgilere ulaşılmış.



        - Ramazan Aydoğdu'nun sadece Türkiye Gençlik Vakfı ile ilgili değil Milli Görüş Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV, Ensar Vakfı gibi birçok dernek vakıfla alakalı dosyalar oluşturduğu da ortaya çıkmış.

        - Sahte Belge Kumpası'nda istihbari bir çok yöntem kullanan, harddiskleri dahi şifreleyen Ramazan Aydoğdu kendisini sahte mailleşme trafiği ile ele vermiş.

        Hali hazırda bir devlet kurumunda müdür olarak çalışan ve gözaltında bulunan Ramazan Aydoğdu hakkında emniyet ve savcılık soruşturması devam ediyor.




            ETKİ AJANININ KİRLİ GEÇMİŞİ
            TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile bağlantılı olan ve firari olarak yurt dışında bulunan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı.

            İşte asılsız iddialarla TÜGVA'yı hedef alan etki ajanı Metin Cihan'ın deşifresi...

            1979'da Tunceli'de doğan Cihan Yücel, Metin Cihan isimli @metcihan rumuzlu Twitter hesabını yönetiyor. Türkiye Komünist Partisi faaliyetleri, sosyal medya hesabı üzerinden devlet büyüklerine hakaret paylaşımlarında bulunan Yücel'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından adli kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

            TERÖRİST ABLASI FATMA KILLI PKK'NIN SÖZDE TUNCELİ SORUMLUSU
            Ayrıca Yücel'in Nazimiye doğumlu ablası Fadime Kıllı'nın, PKK/KCK terör örgütü Tunceli'deki kırsalda faaliyet yürüttüğü ve terör örgütünün sözde kadınlar sorumlusu olduğu iddia edildi. Terörist Kıllı'nın 2010 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanından yurtdışı çıkıp Almanya'ya gittiği belirtildi.

            YABANCI DEVLETLER ADINA ETKİ AJANLIĞI MI YAPIYOR?
            Cihan Yücel'in sabıkası hayli kabarık çıktı. Hakkındaki iddialara göre Cihan Yücel, 1996 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Teknik Programlar bölümünden, 2006 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde eğitime başladı. 2007'de "Seçim Kanununa Muhalefet" suçundan Şüpheli konumunda işlem gördü. 2011'de "Açıktan Hırsızlık-Güveni Kötüye Kullanma" suçundan şüpheli olan Yücel hakkında işlem yapıldı.

            AYNI ZAMANDA TKP TUNCELİ YÖNETİCİSİ
            Türkiye Komünist Partisi mensubu olan Yücel'in, 2013 yılında Tunceli İl Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği, TKP faaliyetleri kapsamında etkinliklere katıldığı öğrenildi.

            GEZİ OLAYLARININ BÜYÜTÜLMESİNDE ROL ALDI
            Yine aynı sene Gezi Kalkışmasını provoke eden sosyal medya hesaplarını açan grubun içinde olduğu, sosyal hesap paylaşım bloklarında yer almasının sağladığı ve İstanbul'da düzenlenen eylemlere aktif olarak katıldı.

            HAKKINDA ÇOK SAYIDA İŞLEM YAPILDI
            2015'te "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevi Yaptırmamak için Direnmek" suçlarından hakkında işlem yapıldı. 1 oğlu olan Yücel, 2017'de İstanbul'da yer alan Contentus Dil Hizmetleri Limited Şirketinde çalıştı. 2018'de "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunu işledi.


            2015 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla yürüyüşe katıldı.

            İKİ YIL ÖNCE YURT DIŞINA KAÇTI
            Yine gelen bilgilere göre, Cihan Yücel'in 1992-2019 arasında toplam 18 adet yurtdışı çıkış-giriş kaydı bulunuyor.

            Temmuz 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanından Odessa (Ukrayna) Havalimanına giden Yücel, o zamandan beri yurtdışında firari olarak casusluk faaliyetlerine devam ediyor.

                FETÖ'CÜLERLE BERABER ÇALIŞTI
                2018'de FETÖ'nün kapatılan medya organı olan Samanyolu Televizyonu'nun eski sunucularından olan Ahmet Bozkuş ve TİP'li Barış Atay ile birlikte Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşanan Rabia Naz'ın ölümü üzerinden yanlış ve çarpıtılmış bilgiler paylaşarak algı operasyonuna girişti.

                Gezici ve TKP'li Cihan Yücel, FETÖ'cü @KronosHaber'in ülkemize yönelik algı operasyonu içeren paylaşımlarını düzenli ve sürekli retweet ediyor.



                DEVLETE "MAFYA" DEDİ
                Tetikçi Yücel, 11 Eylül 2019 tarihinde yurt dışına firar ettiğini duyurmuştu. Yücel, "Şu an yurt dışındayım. Zor zamanlar geçiriyorum. Karşımda devlet değil mafya varmış gibi gibi hissediyorum, devlet yine neyse ama mafyadan korkuyorum" iddiasında bulundu.

                BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFRETTİ
                17-25 Aralık FETÖ'cü polis / yargı darbe girişimlerinden sonra da AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a saldırılarını devam ettiren Cihan Yücel, seçim sürecinde Erdoğan ve partisine küfrettiğini itiraf etmişti. Cihan, "Seçim karnem: akepeye/tayyibe edilen küfürü: 1867. İglili twit sayısı: 694. Görüşülüp ikna edilen akepeli sayısı: 0. Otur sıfır" sözlerini sarf etmişti.

                "DİKTATÖR" İFADESİNİ KULLANDI
                2014'teki Yerel Seçimler'nden sonra Başkan Erdoğan için diktatör hakaretinde bulunan, hatta devrileceği tehdidinde bulunan Metin Cihan, "Her diktatör gibi devrileceği" söylemi ile, ayaklanma çağrısı yapmıştı.

                15 TEMMUZ'DA SKANDAL PAYLAŞIMLAR
                15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında darbeye alkış tutan kesimin marketlere koşmasıyla birlikte, "Ekmek makarna kuyrukları oluştu" diye dalga geçen Yücel, AK Parti'nin son kozlarını oynadığını savunmuştu.
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                TÜGVA’ya karşı kumpas girişiminde FETÖ izi!
                Haberler Güncel TÜGVA'ya karşı kumpas girişiminde FETÖ izi! Ramazan Aydoğdu isimli 'sızma' gözaltına alındı
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