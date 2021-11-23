TÜGVA'ya karşı kumpas girişiminde FETÖ izi! Ramazan Aydoğdu isimli 'sızma' gözaltına alındı





BYLOKCU FETÖ'CÜLERLE YAKIN İLİŞKİDE...

Ramazan Aydoğdu'nun Türkiye Gençlik Vakfı içinde bulunduğu sürece ByLokcu bazı FETÖ'cülerle ile yakın ilişkisinin olduğu öğrenildi.

Ramazan Aydoğdu hakkında vakıfta görev aldığı sürece vakıfa ait üyelik sisteminden elde ettiği üye bilgileriyle sahte belgeler oluşturduğu ve yedeklediği, vakıfa ait Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi yerlerle yapılan resmi yazışmaları kullanma yetkisi olmayan başkalarına ait bilgisayarlardan çaldığı ve yedeklediği, kendi bulunduğu dönemde elde ettiği bilgilerle içeriği manipüle edilmiş exel tabloları oluşturduğu ve bunu yedeklediği iddia edilen bilgilerden bazıları.

Ramazan Aydoğdu'nun Türkiye Gençlik Vakfı'na kumpas kurmak için vakıf yöneticilerinin bilgileri dahilinde olmayan sahte belgeler üretmekle kalmadığı vakıftan ayrıldıktan sonra 2020 ve 2021 yıllarında 2017 yılı ve öncesi döneme ait çalarak elde ettiği üye bilgilerini kullanarak sahte belgeler oluşturduğu da yapılan araştırmalarda ortaya çıkan önemli iddialardan biri.

Sahte Belge Kumpası'nın başlama zamanlamasının Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Gençlik Merkezi'nin CHP tarafından Adalar'da basılması ve gençlerin linç girişiminden sonra CHP'nin zor duruma düşmesiyle ilişkili olduğu da araştırmalarda elde edilmiş bilgilerden.