TÜGVA'ya karşı kumpas girişiminde FETÖ izi! Ramazan Aydoğdu isimli 'sızma' gözaltına alındı

Türkiye Gençlik Vakfı önce İstanbul Adalar Gençlik Merkezi'nin hukuksuz şekilde CHP ve İBB tarafından işgaliyle daha sonra da montaj ve asılsız belgelerin servis edilmesiyle gündemde.
Fotoğrafta: Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel isimli kaçak
Türkiye Gençlik Vakfı ile alakalı PKK terör örgütü ile ilişkileri ortaya çıkan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel adlı kaçak Türkiye Gençlik Vakfı tarafından sahte veya montaj olduğu açıklanan sözde belgeleri yayınlamıştı.
Sözde belgelerin yayınlanmasından sonra özellikle basın ve sosyal medya üzerinden CHP, İyi Parti ve HDP, önce Türkiye Gençlik Vakfı'na, yöneticilerine, gönüllülerine karşı bir linç kapmanyası başlattı, kısa bir süre sonra bu linç kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesini hedef almaya başladı.
TÜGVA İÇİNE PLANLI SIZMA GİRİŞİMİ...
Yaşanan süreçte yeni bir gelişme yaşandı ve bir kişinin Pazar günü gözaltına alındığı ortaya çıktı. İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırma sonucunda gözaltına alınan kişi bir dönem Türkiye Gençlik Vakfı'nda yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu adlı şahıs çıktı.
Edinilen bilgilere göre Ramazan Aydoğdu adlı şahısın Türkiye Gençlik Vakfı'na örgütlü bir plan dahilinde sızdırıldığı vakıf çalışmalarına aktif şekilde katıldığı güvenilir görünmek için büyük çaba sarfettiği ve sonuçta vakıfta yönetici pozisyonuna kadar yükseldiği öğrenildi.