Yerli ve milli TÜGVA'yı hedef alan CHP'li belediyeler yurt dışı kaynaklı Lions Kulübü'ne destek yarışına girdi





Fotoğrafta: Ataşehir Belediye Başkanlığı ile Uluslararası Lions Dernekleri 118 Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu arasında akdolunan "Sürdürülebilir Etki Projesi İşbirliği" protokolünün imzalanması için CHP'li belediye başkanı Battal İlgezdi'ye verilen yetki.



İŞBİRLİĞİ KARARI AK PARTİ VE MHP'NİN RED OYLARINA KARŞI KABUL EDİLDİ

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin masonik yapılanma Lions Kulübü ile işbirliği yapmasına ilişkin Belediye Meclisi tarafından yayımlanan karar metninin yer aldığı belgede söz konusu işbirliği kararının komisyondan geldiği gibi aynen kabul edildiği bildirildi.



Söz konusu belgede yer alan karar metninde Lions Kulübü ile işbirliğine AK Parti ve MHP'nin karşı çıktığı da bildirildi.



İşte o metinde yer alan açıklama;



Ataşehir Belediye Başkanlığı ile Uluslararası Lioan Dernekleri 118 Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Fedrasyonu arasında akdolunan "Sürdürülebilir Etki Projesi" işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyanı ile Hukuk Komisyonunun 03.03 2021 tarihli ve 02/29 sayılı ortak raporu okunarak raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisi'nin 3. Seçim Dönemi 2'inci Toplantı Yılı Mart Ayı Toplantılarının 04.03.2021 Perşembe günü yapılan 2'nci Birleşiminin Birinci Oturumunda AK Parti Grubu'nun ve Milliyetçi Partisi Meclis Üyesi Hakan Arıkaya'nın red oylarına karşılık oyçokluğuyla karar verildi.