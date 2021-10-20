Yerli ve milli TÜGVA'yı hedef alan CHP'li belediyeler yurt dışı kaynaklı Lions Kulübü'ne destek yarışına girdi

Yerli ve milli ne varsa karşısında duran Cumhuriyet Halk Partisi, son günlerde sistematik olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef tahtasına koymuş, asılsız iddialar ve iftiralarla kara propaganda faaliyeti yürütmüştü.
2011'DEN BU YANA İŞBİRLİĞİ...
Ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye Türkiye'nin 81 ilinde 570 ilçesinde bulunan gençleri sportif, sanatsal ve kültürel alanda destekleyen yerli ve milli TÜGVA'ya savaş açan bu zihniyetin masonik bir yapılanma olan Lions Kulübü ile 2011 yılından bu yana işbirliği içerisinde olduğu ortaya çıktı.
Fotoğrafta: 2011 yılı tarihli Ataşehir Belediyesi ile masonik Lions arasındaki işbirliğine ilişkin yayımlanan haber
BELEDİYENİN İMKANLARI MASON KULÜBÜNE
CHP'li belediyeler, Lions Kulübü'ne destek yarışına girerken Battal İlgezdi yönetimindeki Ataşehir Belediyesi, belediye bünyesindeki tüm AtaEvleri, Lions Kulübü'ne tahsis etti.
CHP'Lİ BELEDİYEDEN MASON DERNEĞİ İLE İŞBİRLİĞİ
Ataşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ait Battal İlgezdi imzalı Meclis gündeminin yer aldığı belgede Uluslararası Lions Dernekleri ile işbirliği gündemi yer aldı.
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin Mart ayı tarihli Meclis gündeminin 11. maddesinde masonik yapılanma olan Lions Derneği ile "Sürdürülebilir Etki Projesi" işbirliği protokolü imzalanması teklifi dikkatlerden kaçmadı.