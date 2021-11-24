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    • 24.11.2021 20:33
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    Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 24 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi.

    Son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi.

    "MÜCADELE KESİN OLMALI"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı." ifadelerini kullandı.

    23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
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            Haberler Güncel Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 24 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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