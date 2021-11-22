FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den erkek çocuğu olması için dua istedi, 100 bin dolar hesap çıkardılar

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Melik Şah E.'nin yanında çalışan ve itirafçı olan Celil U., isimli kişinin ifadelerine başvurdu. Celil U., bir iş görüşmesi için Melik Şah E., ile ABD'ye gittiklerini, silikon vadisinde toplantılar düzenledikten sonra Pennsylvania'ya hareket ettiklerini anlattı. Celil U., Melik Şah E.'nin kendisine dua için ziyarette bulunduklarını söylediğini, Fetullah Gülen'e ait olan malikâneye girdiklerini anlatan Celil U., malikaneye geldiklerinde kapıda kendilerini iri yarı insanların karşıladığını, konaklamak için bir odaya yerleştirdiklerini ve Fetullah Gülen'le görüşmeye gittikleri sırada Gülen'in yerde yatıyor vaziyetteyken doktorların kendisine müdahalede bulunduğunu belirtti.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR