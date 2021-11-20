15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? Adil Öksüz generallerin arasında ne yapıyordu? İlk kez açıklandı...

Pensilvanya'daki hainden talimatı aldılar. Gidin, düğmeye basın ve darbeyi yapın. 15 Temmuz'un ilk saatlerinde darbe kararı verildi. Daha sonra bir vatansever, askerin MİT'i bombalamakla görevlendirilen bir pilotun ihbar etmesiyle darbe erkene alındı. Bu hainler, imamlar Akıncı Üssü'ne geldiler. 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Akıncı Üssü'ne geldiler. Bunları içeriye alan kimlerdi? Mahrem imamlar üsse Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan Evrim ve Harekat Komutanı Ahmet Özçetin tarafından akşam 19.00 sularında sokuldu. Araçlarıyla içeri sokuyor.

Mahrem imamları içeri sokan bu iki hain. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar. Adil Öksüz'ün komutasındaki mahrem imamları içeri sokan iki kişinin isimleri bunlar.