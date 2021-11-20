Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.11.2021 09:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2021 09:51
    ABONE OL

    15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? Adil Öksüz generallerin arasında ne yapıyordu? İlk kez açıklandı...

    Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yaşananları ilk kez A Haber ekranlarında açıkladı. Adil Öksüz'ün yanında kim vardı? SAT'çı Hasan Alp Koyuncu 143. Filo Öğretmenler Gazinosunda kimi gördü? Haberin detayları...

    Adil Öksüz ne yapıyordu? İlk kez açıklandı...

    15 Temmuz gecesi FETÖ mahrem imamları Akıncı Üssü'nde generallere hangi talimatları verdi? TSK imamı Adil Öksüz'ün yanında kim vardı? Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin ilk kez duyacağınız önemli bilgiler…

    Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, şu ifadeleri kullandı:

    "AKINCI DARBENİN KOMUTA MERKEZİ"

    Pensilvanya'daki hainden talimatı aldılar. Gidin, düğmeye basın ve darbeyi yapın. 15 Temmuz'un ilk saatlerinde darbe kararı verildi. Daha sonra bir vatansever, askerin MİT'i bombalamakla görevlendirilen bir pilotun ihbar etmesiyle darbe erkene alındı. Bu hainler, imamlar Akıncı Üssü'ne geldiler. 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Akıncı Üssü'ne geldiler. Bunları içeriye alan kimlerdi? Mahrem imamlar üsse Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan Evrim ve Harekat Komutanı Ahmet Özçetin tarafından akşam 19.00 sularında sokuldu. Araçlarıyla içeri sokuyor.

    Mahrem imamları içeri sokan bu iki hain. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar. Adil Öksüz'ün komutasındaki mahrem imamları içeri sokan iki kişinin isimleri bunlar.

    143. Filo'nun koridorları bunlar. İçeri girdiler ve darbe hazırlıklarına başladılar. Bu 5 kişi neden buraya geldi? Adil Öksüz-Kara Kuvvetleri İmamı, Kemal Batmaz-Hava Kuvvetleri İmamı, Nurettin Oruç-Jandarma Mahrem İmamı, Hakan Çiçek- Deniz Kuvvetleri İmamı, Harun Biniş-Hava Kuvvetleri Mahrem İmam Yardımcısı.

    Asıl imamlar duruma el koymak üzere geliyorlar ve emir-komutayı ele alıyorlar. Akıncı neden önemli? Genelkurmay Başkanımız Akıncı'ya götürüldü. Binalı Yıldırım alıkonulsaydı Akıncı'ya götürülecekti. Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanlarını aldılar Akıncı'ya götürdüler.

    15 TEMMUZ'DA 'ÖĞRETMEN GAZİNOSU' DETAYI

        143. Filo Öğretmenler Gazinosunda konuşlanan mahrem imamlar, ellerindeki teknik araç ve gereçlerle darbeyi organize etmek için sürekli Pensilvanya ile görüşme halindelerdi. Burada mahrem imamlara karargah kuruldu. Koltukları bile değiştirildi. FETÖ'nün komuta merkezi oldu.

        O gece orada bulunan sanıklardan SAT'çı Üsteğmen Hasan Alp Koyuncu ifadesinde, "Gazino'da Adil Öksüz'ün olduğunu öğrendiğim, şahsı gördüm." dedi.

        Bir diğer sanık eski pilot Albay Uğur Kapan ise, Adil Öksüz'ün 10-12 kişilik generallerden oluşan grubun içerisinde tek sivil kişi olarak gördüğünü aktardı.

        Darbeci Üs Komutanı Hakan Evrim de Öksüz'le birlikte çok sayıda sivilin o gece üs'de olduğunu itiraf etti. Üs'deki hareketlilik kamera kayıtlarına da yansıdı. 143. Filo koridorlarında özellikle Kemal Batmaz yoğun hareket halindeydi. Öyle ki üst düzey komutanlar Kemal Batmaz'a baş selamı veriyordu.

        DARBENİN MİKRO KARARGAHI: ÖĞRETMEN GAZİNOSU

            143'üncü Filo Komutanlığı Öğretmen Gazinosu, mahrem imamlar için darbeden birkaç gün önce hazırlandı. Gazinodaki koltuklar değiştirildi. Hava Kuvvetleri sistemiyle doğrudan bağlantı kurmak amacıyla hat çekildi. Mahrem imamlar hem kendi cep telefonlarını hem de operasyonel hatlarla yurdun dört bir tarafındaki darbeci askerlere talimat yağdırdı. Akıncı'dan çok sayıda kurumun resmi hatlarıyla da görüşmeler gerçekleştirildi. Bir yandan ise Pensilvanya ile de irtibat halindelerdi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa estetik görünüme kavuşuyor
            Haberler Güncel 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? Adil Öksüz generallerin arasında ne yapıyordu? İlk kez açıklandı...
                SON DAKİKA