Eski MİT personeli FETÖ'cü Enver Altaylı'nın FETÖ'cü damadı Metin Can Yılmaz'ın o iddiası yalan çıktı! Tam 62 saat savunma yapmış

16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi kabul etmemesi üzerine son kararı vermek için itirazın gönderildiği Ankara 17. Ceza Mahkemesi de Yılmaz'ın, defalarca dile getirdiği reddihakim talebinin "yargılamayı uzatmaya yönelik" olduğuna hükmederek, talebi yerinde görmedi.

Reddihakim taleplerini duruşmadan önce mahkemeye bildirmek yerine diğer sanıkların savunma yaptığı sırada dile getirmesi nedeniyle davanın birçok kez ertelenmesine neden olan Yılmaz, uyarılara rağmen sonraki celselerde de tutumunu sürdürdü.

Diğer sanıkların da savunma yapmasının önüne geçen ve yargılamayı uzatmaya yönelik tutumu nedeniyle sorgusuna başlanılmayan Yılmaz'ın dosyası, 26 Ekim 2020'de ayrıldı.