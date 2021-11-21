Eski MİT personeli FETÖ'cü Enver Altaylı'nın FETÖ'cü damadı Metin Can Yılmaz'ın o iddiası yalan çıktı! Tam 62 saat savunma yapmış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı sanık Metin Can Yılmaz'ın, savunma hakkının engellendiğini iddia etmesine rağmen yargılama boyunca 62 saat söz aldığı gerekçeli kararda yer aldı.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Kasım'da karara bağlanan davanın gerekçeli kararı taraflara tebliği edildi.
Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan ve üye hakimler Raziye Yavuz ile Buse Güney'in imzasının bulunduğu gerekçeli karara göre, iddianamede Metin Can Yılmaz, kayınpederi Altaylı, eski istihbaratçı Mehmet Barıner ve tur şirketi sorumlusu Seda Chamatzoglou sanık olarak yer aldı.
Altaylı ve damadı Yılmaz, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştı.
Bunun için Chamatzoglou ile irtibata geçildi ancak kaçırma planı işlemeden sanıklar yakalandı.
İddianamenin kabulünün ardından 19 Mart 2020'de davanın görülmesine başlandı.
İlk duruşmaya çıkmayan Yılmaz, sonraki duruşmada hazırlık yapmadığı gerekçesiyle savunma yapmak istemedi, 17 Haziran 2020'de görülen 7. celsede savunma yineledikten sonra reddihakim talebinde bulundu. Sonraki celsede sanık Enver Altaylı'nın savunma yapacağını dile getirmesinin ardından söz alan Yılmaz, bir kez daha reddihakim talebinde bulundu.
16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi kabul etmemesi üzerine son kararı vermek için itirazın gönderildiği Ankara 17. Ceza Mahkemesi de Yılmaz'ın, defalarca dile getirdiği reddihakim talebinin "yargılamayı uzatmaya yönelik" olduğuna hükmederek, talebi yerinde görmedi.
Reddihakim taleplerini duruşmadan önce mahkemeye bildirmek yerine diğer sanıkların savunma yaptığı sırada dile getirmesi nedeniyle davanın birçok kez ertelenmesine neden olan Yılmaz, uyarılara rağmen sonraki celselerde de tutumunu sürdürdü.
Diğer sanıkların da savunma yapmasının önüne geçen ve yargılamayı uzatmaya yönelik tutumu nedeniyle sorgusuna başlanılmayan Yılmaz'ın dosyası, 26 Ekim 2020'de ayrıldı.