Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.11.2021 09:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2021 09:45
    ABONE OL

    24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri 2021! En güzel anlamlı, resimli resimsiz 2, 3, 4, 6 kıtalık Öğretmenler Günü şiiri!

    Kasım ayının sonları yaklaşırken 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri 2021 araştırması da hız kazandı. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da bu özel gün etkinliklerle kutlanacak. Milyonlarca öğrenci eğitimcisine hediye vermenin yanı sıra ona teşekkür amaçlı şiirlerini okuyacak ve en güzel anlamlı, resimli resimsiz 2, 3, 4, 6 kıtalık Öğretmenler Günü şiirler merak edildi. Fedakar eğitmenlerimiz için artık geleneksel bir kutlamaya dönüşen Öğretmenler Günü için en unutulmaz Öğretmenler Günü şiirlerini haberimizde bulabilir, içlerinden seçim yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri 2021!

    24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri 2021! En güzel anlamlı, resimli resimsiz 2, 3, 4, 6 kıtalık Öğretmenler Günü şiiri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bireyleri güzel bir geleceğe hazırlama konusunda ailelerden sonra gelen en önemli kişi eğitimcilerdir ve fedakarlıkları her yıl teşekkür amaçlı kutlanır. Hediye vermenin yanı sıra şiirler okunur, sosyal medyada paylaşılır. Öğretmenler Günü şiirlerini haberimizden seçerek siz de paylaşabilir, tüm eğitimcilerin bu özel gününü kutlayabilirsiniz.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 2, 3, 4, 5, 6 KITALIK ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ!

    ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

    Ben, köy öğretmeniyim,
    Dağ başında bulutların altında.
    Toprak kokar ellerim,
    Pantolonumda çamur lekesi var.
    Pis değil ki, vatan toprağı kokar,
    Kars'tan Edirne'ye kadar.
    Geceleri mum yakarım odamda,
    Yarın dokuz Ekim,
    Köyde bayram var.
    On beş kız, yirmi erkek kaydettim.
    Tüm anadolu'ya selamları var.
    Henüz kara tahtam yok,
    İlk harfleri tanelerle yazdırttım.
    Aydınlık A'dan başlayacak

    ANA GİBİ, BABA GİBİ

    Öğretmenim bilir misin
    Seni nasıl sevdiğimi?
    Sorsan bana nerde yerin
    Gösteririm ben kalbimi

    Ana değil, ana gibi;
    Baba değil, baba gibi
    Öğretmenim ben de sevgin
    Can içinde bir can gibi…

        Öğretmenler Günü

        Bir gün sizleri anlatmaya yetmez,
        Sizin sevginiz asırlarca geçmez,
        Hayatım sayfa sayfa eseriniz,
        Nasıl unuturuz anıları biz.

        Öğretmenim gününüz kutlu olsun,
        Öğrendikçe bu millet mutlu olsun,
        Defter, kitap, kalemler neye yarar,
        Siz olmazsanız yetişmez dimağlar.

        O zaman; devlet millet seni anar,
        Çünkü her makamda bir öğrencin var.
        Cumhurbaşkanı senin talebendir,
        Başbakan hesabı senden öğrenir.

        Yıllar geçmiş bir zat elinizi öper,
        Ben Milli Eğitim Bakanıyım der.
        Sizleri yazarken titrer ellerim,
        Sanki gene imtihanda gibiyim.

        Hatalı yazdıysam özür dilerim,
        Satırlarda sınırlanmaz bu sevgim.
        24 Kasım sonbahara rastlar,
        Yapraklar döküldükçe sevginiz artar.

        Gönlünüz ikinci baharı yaşar,
        Tarih böyle mutlu günlerde dolar.
        Öğretmenim, gününüz kutlu olsun,
        Öğrendikçe bu millet mutlu olsun...

        Muhittin YEGÜL

        ÖĞRETMEN

        Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla
        Yarınlara el ele beraber koşanlarla,
        Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,
        Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

        Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren
        Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.
        Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.
        Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

        Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,
        Ömrünü adamıştır milletine hizmette.
        Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen
        Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

        ÖĞRETMENİM

        Bana neler öğretmiştin
        Unutmadım öğretmenim
        Ama gel gör yine adam
        Olamadım öğretmenim

        Ezberledim hep dersini
        Yaşattılar hep tersini
        Mutluluğun adresini
        Bulamadım öğretmenim

        İnsanlığın adı para
        Bu hayatın tadı para
        Ne gerek var kitaplara
        Anlamadım öğretmenim

        Hani doğru bükülmezdi
        Hani haklı ezilmezdi
        Hani dağlar yıkılmazdı
        Yıkıldım öğretmenim

        Defter başka, kalem başka
        Yaşadığım alem başka
        Şöyle güzel, gerçek aşka
        Düşemedim öğretmenim

        Saygı dedim anlayan yok
        Vefa dedim tanıyan yok
        Dostluğu da bir bilen yok
        Göremedim öğretmenim

        Her şey yerli yerinde mi
        Bütün sırlar derinde mi
        Suç bende mi, evrende mi
        Bilemedim öğretmenim

        Sakın gitmesin ağrına
        Bir hevesim yok yarına
        Utanacımdan mezarına
        Gelemedim öğretmenim
        Affet beni öğretmenim

        Ahmet Selcuk İLKAN

            ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

            Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

            Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

            Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme!
            Haberler Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri 2021! En güzel anlamlı, resimli resimsiz 2, 3, 4, 6 kıtalık Öğretmenler Günü şiiri!
                SON DAKİKA