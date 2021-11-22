24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri 2021! En güzel anlamlı, resimli resimsiz 2, 3, 4, 6 kıtalık Öğretmenler Günü şiiri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bireyleri güzel bir geleceğe hazırlama konusunda ailelerden sonra gelen en önemli kişi eğitimcilerdir ve fedakarlıkları her yıl teşekkür amaçlı kutlanır. Hediye vermenin yanı sıra şiirler okunur, sosyal medyada paylaşılır. Öğretmenler Günü şiirlerini haberimizden seçerek siz de paylaşabilir, tüm eğitimcilerin bu özel gününü kutlayabilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 2, 3, 4, 5, 6 KITALIK ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ!
ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ
Ben, köy öğretmeniyim,
Dağ başında bulutların altında.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis değil ki, vatan toprağı kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakarım odamda,
Yarın dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On beş kız, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamları var.
Henüz kara tahtam yok,
İlk harfleri tanelerle yazdırttım.
Aydınlık A'dan başlayacak
ANA GİBİ, BABA GİBİ
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…