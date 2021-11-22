Bakan Süleyman Soylu'dan CHP'li vekillere: Orada evlatlarımız şehit oluyor sen gevrek gevrek gülüyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Soylu, "Terör eylemleri sayısı 2.817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah'a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son beş yılda 1.043'ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur." şeklinde konuştu.



Soylu, "Kato'dan Cudi'ye, Gabar'a kadar; Şenyayla'dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi'ne Kazan Vadisi'ne kadar; Çemçemadur'dan Sehi Ormanlarına, Tendürek'e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiş." ifadelerini kullandı.







CHP'LİLER GÜLÜŞÜNCE ORTALIK KARIŞTI

Bakan Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdiği sırada CHP sıralarında gülüşmeler yükseldi.

"ORADA ŞEHİT VERİYORUZ GEVREK GEVREK GÜLÜYORSUN"

Bunun üzerine Bakan Soylu CHP'li vekillere sert sözlerle cevap verdi.

PKK'nın bitişini duyurdu

CHP'lilere gevrek gevrek güldüklerini söyleyen Soylu, "Ben gülmüyorum beyfendi... Ben terörle mücadele yapıyorum. Sürekli oradan gülmeyin. El sallama, parmak sallama. Orada biz şehit veriyoruz.. Orada evlatlarımız şehit veriyor sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya her eveden bir oy istediniz! Unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz. Her evden bir oy istediniz! Sizin genel başkanınız istedi." ifadelerini kulandı.