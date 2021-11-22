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    • Güncel
    • 22.11.2021 11:42
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    • 22.11.2021 12:30
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    Bakan Süleyman Soylu'dan CHP'li vekillere: Orada evlatlarımız şehit oluyor sen gevrek gevrek gülüyorsun

    Son dakika haberi... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler devam ediyor. Bütçe görüşmelerinde terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sırada gülen CHP'li vekillere "Orada evlatlarımız şehit veriyor sen gevrek gevrek gülüyorsun." diyerek tepki gösterdi.

    PKK’nın bitişini duyurdu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu, "Terör eylemleri sayısı 2.817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah'a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son beş yılda 1.043'ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur." şeklinde konuştu.

    Soylu, "Kato'dan Cudi'ye, Gabar'a kadar; Şenyayla'dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi'ne Kazan Vadisi'ne kadar; Çemçemadur'dan Sehi Ormanlarına, Tendürek'e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiş." ifadelerini kullandı.



    CHP'LİLER GÜLÜŞÜNCE ORTALIK KARIŞTI
    Bakan Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdiği sırada CHP sıralarında gülüşmeler yükseldi.

    "ORADA ŞEHİT VERİYORUZ GEVREK GEVREK GÜLÜYORSUN"
    Bunun üzerine Bakan Soylu CHP'li vekillere sert sözlerle cevap verdi.

    PKK'nın bitişini duyurdu

    CHP'lilere gevrek gevrek güldüklerini söyleyen Soylu, "Ben gülmüyorum beyfendi... Ben terörle mücadele yapıyorum. Sürekli oradan gülmeyin. El sallama, parmak sallama. Orada biz şehit veriyoruz.. Orada evlatlarımız şehit veriyor sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya her eveden bir oy istediniz! Unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz. Her evden bir oy istediniz! Sizin genel başkanınız istedi." ifadelerini kulandı.

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