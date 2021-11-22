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    • 22.11.2021 08:31
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    Metropol'ün son anketinde sonuçlar ne? İşte erken seçim yaygarası yapan muhalefetin anketlerdeki durumu

    Muhalefet her ne kadar erken seçim yaygarası yapsa da anketlerdeki durumu pek de iç açıcı değil. Metropol'ün yaptığı ankete göre, "muhalefet partilerinin iktidara geldiğinde halkın ekonomik sorunlarını çözebileceğine inananların oranı" geçtiğimiz şubat ayından beri azalıyor.

    Metropol’ün son anketinde sonuçlar ne?

    Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İP lideri Meral Akşener olmak üzere muhalefet son dönemlerde erken seçim yaygarası koparmış durumda. Peki anketler ne diyor? Ekonomik sorunlardan dem vurarak erken seçim isteyen muhalefetin anketlerdeki son durumu ne? Sabah yazarı Melih Altınok, bugünkü köşesinde Metropol'ün son anketindeki sonuçlara yer verdi. İşte o yazının ilgili kısmı:

    Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle erken seçim çağrısı yapan muhalefet "ekonomi başka şeye benzemez" diyor.
    Evet, seçmen her şeyden çok cebine bakar.
    Ama bu ekonomik gerekçelerle ilk seçimde koşa koşa muhalefete oy verecekleri anlamına gelmiyor.
    Metropol'ün yaptığı ankete göre, "muhalefet partilerinin iktidara geldiğinde halkın ekonomik sorunlarını çözebileceğine inananların oranı" geçtiğimiz şubat ayından beri azalıyor.



    Ankete göre doların 7.40 olduğu Şubat ayında "muhalefet gelse ekonomik sorunları çözer" diyenlerin oranı yüzde 42'imiş...
    Doların 10 TL'ye dayandığı Ekim ayında ise yüzde 38'e kadar düşmüş.
    Vatandaş, "Ekonomiyi en iyi kim yönetir" sorusuna da yüzde 38 oranında Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtını vermiş. Cumhurbaşkanının en yakın rakibi ise yüzde 11'le ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu.
    Bu tablo açıkça muhalif seçmenin bile ekonomik sorunlarının çözümünü muhalefette görmediğini, bir şey yapılacaksa bunu yine Erdoğan'ın yapacağına inandığını gösteriyor.
    Peki ya muhalefet iktidarda olmadıkları halde dolar yükseldikçe değer kaybetmelerini nasıl izah ediyor acaba?
    "Haksızlık" olarak mı?

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    Metropol’ün son anketinde sonuçlar ne?
    Haberler Güncel Metropol'ün son anketinde sonuçlar ne? İşte erken seçim yaygarası yapan muhalefetin anketlerdeki durumu
        SON DAKİKA