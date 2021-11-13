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    • 13.11.2021 17:06
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    Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler: Muhalefet yıllarca millete palavra attı

    İzmir programı kapsamında Aliağa’da konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Muhalefetin görevi proje üretmektir, hesap sormak yargının işidir. Neden muhalefet hiç hesap soramadı? Çünkü yıllarca millete palavra attı” dedi.

    Muhalefet yıllarca millete palavra attı

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Aliağa ve Menemen ilçe başkanlıklarının açılışını yapmak için İzmir'e geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aliağa Demokrasi Meydanında yaptığı konuşmada, memleketin her tarafını karış karış gezdiğini, memleketin her köşesinde il ve ilçe başkanlıklarını açtıklarını söyledi.



    "MUHALEFET, YILLARCA MİLLETE PALAVRA ATTI"
    Muhalefetin görevini yerine getirmediğini ifade eden İnce, "Muhalefet Türkiye'de hep hesap sormak üzerine muhalefet yaptı. Halbuki muhalefetin görevi hesap sormak değildir. Muhalefetin görevi proje üretmektir, hesap sormak yargının işidir. Neden muhalefet hiç hesap soramadı? Çünkü yıllarca millete palavra attı" dedi.

    İnce'ye Memleket Partisi MYK Üyesi Asuman Ali Güven, İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. İnce, Aliağa'daki açılışın ardından esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. İnce, ardından ise Menemen'deki programına geçti.

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