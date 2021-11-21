CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler: HDP'yi terör örgütü görmüyoruz, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulması doğru değil

CHP'nin bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği gün geçtikçe vahim bir duruma doğru ilerliyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "helalleşme" çağrısında bulunurken HDP'nin terörden tutuklu eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Yürekten destekliyorum" demişti.
CHP'nin PKK'nın kravatlı teröristleri ile ittifakını daha da açık hale getirmek için yaptığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.
Engin Altay, 6-8 Ekim olaylarını, terörist cenazesine giden HDP'li vekilleri, Kandil ile HDP arasındaki haberleşmeleri hiç duymamışçasına "HDP terör örgütü değil" dedi.
İşte Altay'ın o skandal açıklamaları:
"DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN CEZAEVİNDE TUTULMASI DOĞRU DEĞİL"
Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız. Terörle mücadele konusunda, biz PKK'yı "amasız" ortadan kaldırılması gereken bir terör örgütü olarak görüyoruz. HDP'yi terör örgütü görmüyoruz, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulması doğru değil.
HELALLEŞME FLÖRTÜ
Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce yaptığı "Helalleşme" çıkışına, HDP kanadından yanıt geldi. Bu kez cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. "Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum" diyen tutuklu Selahattin Demirtaş, "Sözümüz olsun, biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz" dedi. Demirtaş'ın bu açıklaması 2023 seçimleri öncesi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışıldığını resmen doğrular nitelikte oldu.