ABD merkezli FETÖ kaymakamlığa böyle sızdı! Hayrete düşüren istihbarat taktikleri...

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'dan yönettiği ve Batılı istihbarat kurumlarından destek alan FETÖ'nün sızma süreçleri hayrete düşürüyor...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Eskişehir Sarıcakaya eski kaymakamı Mubarek Agitoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkemece kabul edilen iddianamede gizliliği sağlamak için operasyonel hat kullandığı belirtilen sanığın, 2010'daki KPSS sınavına da girdiği ve soruları önceden aldığı ifade edildi.
KÖY KÖY DOLAŞIP ZEKİ VE FAKİR ÖĞRENCİ ARADILAR
Yeni Şafak'ın aktardığına göre iddianamede, örgütün mülki idareye sızma hazırlıkları detaylarıyla anlatıldı. Buna göre, örgütün oluşturduğu heyetler, köylere yaptığı ziyaretlerde ortaokulda okuyan zeki ve çalışkan çocukları tespit etti. Bu kişiler ayrıca, üniversiteye hazırlık döneminde örgütün dershanelerine giden ve üniversiteyi kazanan ancak barınma sıkıntısı yaşayan ekonomik durumu kötü öğrencileri de ağlarına düşürerek örgüte kazandırdı.
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