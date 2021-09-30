ABD merkezli FETÖ kaymakamlığa böyle sızdı! Hayrete düşüren istihbarat taktikleri...

Yeni Şafak'ın aktardığına göre iddianamede, örgütün mülki idareye sızma hazırlıkları detaylarıyla anlatıldı. Buna göre, örgütün oluşturduğu heyetler, köylere yaptığı ziyaretlerde ortaokulda okuyan zeki ve çalışkan çocukları tespit etti. Bu kişiler ayrıca, üniversiteye hazırlık döneminde örgütün dershanelerine giden ve üniversiteyi kazanan ancak barınma sıkıntısı yaşayan ekonomik durumu kötü öğrencileri de ağlarına düşürerek örgüte kazandırdı.

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